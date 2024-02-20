Как живет приют «Любимец»

Все животные на фото ищут дом. Если хотите взять кого-то домой, свяжитесь с «Любимцем»!

«Любимец» – место, в котором дают надежду тем, кого предали. Тем, у кого нет крыши над головой, а из имущества – только доброе сердце и надежда стать домашним.

Тульский приют «Любимец» помогает животным с 2004 года. Часть постояльцев «Любимца» никогда не были домашними. У остальных еще более незавидная история: кого-то выкинули из дома щенком в мороз на трассу, кто-то оказался ненужным после развода хозяев, а кто-то просто надоел и за это очутился на помойке.

«Был слишком активным», «требует много времени», «заболел» – вот примерный список обвинений, по которым эти мокрые носы перестали быть любимчиками.

Сейчас в приюте живет порядка 200 собак и больше 20 кошек. Каждый из них мечтает найти дом. Спросите, откуда мы знаем, о чем мечтают четвероногие? Приходите в приют и посмотрите, как они пытаются понравиться каждому гостю.

Вся территория «Любимца» заставлена вольерами, в каждом – несколько собак. Как только вы заходите, отовсюду слышен задорный лай: «Посмотри на меня!», «Погладь!», «Я буду твоим другом». Честно говоря, когда видишь такое впервые, на глазах появляются слезы.

В «Любимце» у кошек и собак есть все: еда, вольер, медицинское обслуживание. Нет главного – хозяина. Его поисками и занимаются сотрудники. Каждый месяц дом находят десятки животных, но вольеры всегда переполнены.

Двадцать лет назад «Любимец» открыла журналист Марина Ковсман. Она до сих пор называет это не работой, а частью своей души. Если бы было иначе, приют просто бы не существовал: за время работы на него кто только не ополчался, в том числе налоговики, которые выставили огромные счета и едва не довели «Любимец» до банкротства.

Приют не поддерживают не то что донатами от администрации, но даже контрактами на стерилизацию. Собаки и кошки содержатся исключительно за счет пожертвований неравнодушных туляков и доходов от ветеринарного кабинета при приюте.

«Любимец» не шикует. За огромной хвостатой армией помимо пяти врачей присматривают всего четыре помощника: два работают с кошками и два – с собаками. Их рабочий день – вереница кормлений, уборок и внимания, которое необходимо каждому пушистому постояльцу.

Организационные вопросы в приюте помогает решать дочь основательницы «Любимца» – Алиса Ковсман. Она помогает приюту 11 лет, и сейчас занимает должность старшего администратора. Знает всех животных по именам и помнит историю каждого.

– С этим лабрадором не справились хозяева, но он хороший, мы ему нового человека найдем, – рассказывает Алиса. – А шарпея Милю нашли в подвале. Ее хозяева развелись, там какая-то сложная история была. В итоге они ее забирали, возвращали... Так и осталась Миля на улице, а потом у нас. Она умница, просится на прогулку, знает команды. Ей очень нужен хороший хозяин, она тоскует. Сфотографируйте Милю обязательно, вдруг кто-то заметит.

Найти своего человека для каждого питомца – задача не из простых. Поэтому некоторые остаются в «Любимце» на ПМЖ.

– Мы никуда животных не отправляем, если не нашелся хозяин. Некоторых собак и кошек почему-то не замечают. Так они живут у нас по 5, 10 лет.

С одним из таких постояльцев мы познакомились во время репортажа. Маленькая будка показалась нам совсем пустой, а потом из нее неожиданно появилась мордочка небольшой черной собачки. Оказалось, это Тарзан. Он старичок, живет в «Любимце» много лет. Еле ходит, но еще высовывает нос из вольера в надежде получить маленькую порцию ласки. Кажется, этот малыш уже потерял веру в то, что может стать домашним. У песика проблемы со здоровьем, и каждый поход в туалет для него – испытание, с которым он бы не справился без помощи сотрудников «Любимца».

Единственная радость Тарзана – встречи с куратором. У него есть человек, который приходит на встречи. И это важно.

В приюте для животных делают все, что необходимо, но четвероногим не хватает живого общения, ласки, любви и ощущения нужности.

Самая большая удача для животных – оказаться в той части приюта, из которой все уезжают домой.

Фотоотчеты о таких событиях «Любимец» постоянно публикует в соцсетях.

– Мы несем ответственность за животных, которые находятся у нас. Поэтому потенциальные хозяева проходят отбор, – говорит Алиса. – Ничего сложного: простая анкета с личными данными и минимальное пожертвование на нужды приюта. Каждый дает сколько может – от 500 рублей. Это тоже небольшая гарантия того, что человек несет ответственность. Ну и конечно, важно общее восприятие человека. Иногда приходят пьяные, агрессивные люди, мы не отдаем им животных. Мы хотим, чтобы коты и собаки потом жили в хороших условиях.

личная история

Журналист Myslo нашла свою Муху в «Любимце»

– Впервые этот рыжий комок я увидела в три часа ночи, когда «Любимец» выложил видео с трясущимся йорком. На нем врач рассказывал: собаку выбросили в конце октября в коробке на улицу, она в ужасном состоянии – лысая, с почерневшей кожей, отросшими когтями, обросшая и грязная, но добрая. Просто болеет.

У меня внутри екнуло. Квартира тогда была съемная, собаку брать было нельзя. А что если на передержку? За пару месяцев эти три килограмма не убьют ремонт, ведь да? Я решилась написать владелице приюте и предложила передержку на время лечения.

До сих пор помню, как ее вынесли из клетки. Грязная и жуткая вонючка! Первым делом дома пришлось ее помыть, и она сразу уснула в огромном пледе. Мы каждый день ходили на уколы, сдавали анализы и боролись с дурацкой кожной аллергией. Врачи долго не ставили диагноз, мы боролись, боролись, и отдали кучу денег. Но стало легче.

В процессе крошку пришлось побрить, тогда она была такая смешная: худая, с большими ушами и все бегала, бегала, егозила. Так и пришлось назвать ее Мухой – очень была на нее похожа. Через неделю мы решили никогда не расставаться. Квартиру Муха не разносила, да и вообще во всем старалась угодить.

Она не была приучена к туалету ни на улице, ни дома. Терпела до последнего, а потом бежала прятаться, как преступник. Мы с ней говорили. Я объясняла, что можно, а что нет, что с такими проделками, нас выгонят из квартиры. Ругаться на перепуганный комок шерсти точно не хотелось, поэтому говорила спокойно. В последний раз возле очередной лужи я просто расплакалась от бессилия. Тогда мы проговорили, наверное, целый час. Муха сидела рядом и слушала. Не знаю, как это сработало, но она все поняла и больше не нарушала квартирный этикет.

Теперь Муха – моя главная любовь. Мы вместе ходим в гости, завтракаем в красивых местах, а иногда Муха заглядывает и в Myslo на работу. Она друг всех моих близких людей и самый преданный пес на свете.

Аллергия осталась, Муха пьет таблетки каждый день, периодически лечит уши, а недавно угодила на операцию. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что мы есть друг у друга.

Стоит ли взять животное из приюта? Да! Но только если вы готовы проявить терпение. Возможно, страшно будет вам двоим, но любовь и забота всё перекроют. Если вы подружитесь с бывшим бездомышем, подарите ему свое тепло, то будете непременно счастливы. Все получится!

Как помочь приюту?

Приют принимает корма, лекарства, пеленки, наполнители для кошек, субпродукты и крупы. Их можно привезти лично по адресу: Тула, ул. Набережная, 3.

Денежные пожертвования можно переводить на расчетный счет. Реквизиты:

Тульская Городская Общественная организация защиты животных «Май»

ИНН 7103020410

Р/с: 40703810766060120249 в Тульском ОСБ № 8604 СБ РФ г. Тулы.

БИК 047003608

С пометкой «благотворительная помощь»

Если перевод на расчетный счет вызывает затруднения, можно переводить пожертвования на карту Виза СБ 4274 3201 0479 9054 (администратор «Любимца» Алиса Андреевна К.) с такой же пометкой.

А еще «Любимцу» бывает нужна помощь руками: убрать вольеры, погулять с животными или покормить их. Если готовы помочь – вам будут рады!

Животное из приюта – большая ответственность, но не менее огромная любовь. Мы сфотографировали для вас некоторых красавчиков, которые сейчас ждут своих людей в «Любимце». Если вы готовы взять кого-то из них домой, свяжитесь с приютом по тел.: +7-4872-71-11-27, +7-920-277-00-02. До 22 февраля – +7-960-603-46-61.

Каспер, 2,5 года.

В приют сдала хозяйка, потому что не справлялась с ним. У Каспера много энергии, но он очень добрый и контактный пес.

Соня, 10 лет.

Хозяйка заболела, а Соню отдали в приют, оплатив передержку за три месяца. А потом и вовсе исчезли. Ищет дом.

Мира, 5 лет.

Нашли на улице привязанной к дереву. Потом нашлась хозяйка. Через некоторое время она вернула ее в приют из-за проблем в семье

Пуся, 3 года.

Кошечка с непростым характером. Не сразу доверяет людям, но идет на контакт, когда понимает, что ей ничто не угрожает.

Красотка, 7 лет.

В приюте с 2018 года. Небольшая собачка, отлично уживется в квартире. Приятная, ласковая и очень красивая. Ищет семью.

Барсик, 6 лет.

История Барсика банальна – его нашли на улице. А вот вид у него невероятный. Роскошная шерсть и нереальные глаза. Забирайте, пока не расхватали другие.

Дик, 8 лет.

Его очень худым забрали из частного дома. Жил у бабушки с деменцией, которая забывала его кормить. Поправился с 18 до 40 кг. Готов к переезду в новый дом.

Мусик, 1,5 года.

Его на улице подобрала женщина, но оставить себе не смогла. Теперь Мусик ждет своих будущих хозяев в «Любимце». Очень обаятельный!

Ушастик, 8 лет.

Попал в приют в 2017 году. Контактный, никогда не проявлял агрессию. Добрый и веселый. Давно ждет настоящую семью, чтобы узнать, что такое быть домашним.

Матрешка, 3 года.

Матрешку подобрали на трассе. Она была обморожена и обезвожена. Перебаливала. Сейчас уже здорова и готова отправиться в новый дом.

Тишка, 9 лет.

Хозяйка умерла, а родственники отдали котика в приют. Но он не теряет надежды стать снова домашним.

Филипп, 9 лет.

Хозяйка Филиппа попала в больницу и, скорее всего, больше не сможет за ним ухаживать, поэтому котик ищет новую семью.

Красавчик, 5-6 лет.

Хаски. Был найден под Тулой с раной на лапе. Давно вылечен, здоров и дружелюбен. В приюте живет больше года.

Шурупчик, 3 мес.

Шурупчика нашли вместе с Алисой на улице. Озорной и милый. Обязательно станет украшением и главной радостью в доме.

Мамуся, 1,5 года.

Собаку привез мужчина, который увидел, как ее выкинули из машины. Скорее всего, оторвали от щенков.

Алиса, 3 мес.

Алису подобрали на улице. Теперь живет в приюте «Любимец» в надежде найти теплый и уютный дом. Замечательная и здоровая кошка.

Чезар, 9 лет.

Поступил в приют «Любимец» год назад. Бывшие хозяева сказали, что он проявил агрессию. Но никаких таких проявлений в приюте сотрудники не заметили.

Щенок, 1,5 мес.

Это чудо мужчина выбросил у приюта в коробке, а потом проехал по ней на машине. Собака выжила. И теперь ищет дом. Здорова. Будет среднего размера.

Оскар, 5 лет.

Большой и невероятно красивый котик. Такой кот всем нужен, честное слово. Присмотритесь, и если решите, что в доме не хватает именно его, звоните в приют!

Миля, 9 лет.

Шарпей. В приют Милю привез бывший хозяин и больше не объявлялся. Уже три месяца эта красотка в «Любимце» ждет свою новую семью.

Где еще увидеть постояльцев приюта?

Фото других животных можно увидеть в сообществе «ВКонтакте» и в Telegram.