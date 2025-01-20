Фокусы теплой зимы: в Тульской области пробудились цветы и грибы

Фото Алексея Горохова.

Аномально теплая погода этой зимой разбудила грибницы. Жители Тульской области массово отправляются в лес за грибами в январе и возвращаются с полными корзинками. Фото опубликованы в группе «Грибы и грибники Тула».

«Всю зиму грибы будем собирать, снег не завезут»;

«Успенские есть, Ильинские есть, теперь и крещенские появились»;

«Похоже, те дожди, которые осенью не прошли, решили, что в январе пора бы уже))) главное, чтоб летом снега по уши не навалило»;

«Наконец-то доехала за вешенками, их много даже появились малютки, так что если морозов не будет, можно ещё съездить», — пишут туляки в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Стоит отметить, что в холодное время года грибники могут не опасаться наткнуться на ядовитые или несъедобные виды, — такие грибы не переносят ни легких плюсовых, ни минусовых температур. Это означает, что опасности отравлений в данный период практически нет.

В некоторых районах Тульской области уже начали пробиваться подснежники. Обычно они распускаются только в марте. В лесах практически нет снега.

Удивлений по поводу теплой зимы тоже много, но все уже, судя по всему, привыкли.

«Я даже боюсь на дачу ехать, а то вдруг там уже надо картошку сажать да грядки полоть», — допускает и такой вариант развития событий одна из комментаторов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в тульском музее «Бежин луг» зацвели ромашки и маргаритки. А в Ясной Поляне собрали урожай январских мини-гранатов.

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