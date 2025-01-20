60 рублей за квадратный метр: столько стоит содержать тульские парки

Фото Алексея Пирязева. В тексте использовано фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 января на оперативном совещании у губернатора обсудили вопросы содержания и благоустройства парковых территорий в Тульской области.

По словам директора госучреждения «Тульские парки» Владислава Черных, в регионе существуют 44 парка в 23 муниципалитетах. Парков нет в Каменском районе, поселках Новогуровском и Славном. Самое большое количество парков — в Туле (7 парков), Щекинский район (4 парка), по 3 парка в Киреевском и Суворовском районах, в Новомосковске.

Сейчас в регионе создается реестр, куда войдут все парковые территории в регионе. Сотрудники «Тульских парков», «Жилкомреформы» и муниципалитетов изучили их состояние и инфраструктуру.

— Мы выявили основные проблемы в содержании парковых зон, — пояснил Владислав Черных. — Например, отсутствие системы в уходе за лесным массивом и сотрудников для этих работ. На территориях элементарно не проводятся субботники, в том числе санитарные очистки, не требующие значительных финансовых вложений. Есть аварийные деревья в непосредственной близости от инфраструктуры и пешеходных дорожек. Нет площадок для выгула и дрессировки собак. На некоторых территориях нет необходимой инфраструктуры, например: туалетов, системы навигации, видеонаблюдения, мест и условий для проведения массовых мероприятий.

Владислав Черных предложил главам администраций муниципалитетов проводить субботники в зимнее время — чтобы очистить лесную часть парков от валежника. А до 1 марта определить необходимые работы по содержанию парков, оценить стоимость содержания квадратного метра парковых территорий.

— В октябре 2024 года в Туле на базе Центрального парка им. Белоусова прошел семинар о порядке содержания парков. Главам муниципалитетов необходимо привлекать специалистов по лесопатологии и уходу за лесными массивами или обращаться к специализированным предприятиям. На семинаре были представлены лучшие практики благоустройства и содержания парковых территорий, разработаны методические рекомендации по благоустройству парков. Они направлены в муниципалитеты, — пояснил Владислав Черных.

По его словам, содержание парков в регионе сильно разнится по стоимости — от 11 до 190 рублей за квадратный метр. Рекомендованная специалистами стоимость — не ниже 60 рублей. И это без учета приобретения техники и реализации крупных проектов по благоустройству.

— Сейчас приоритетные задачи в содержании парков — приведение зеленого фонда в надлежащее состояние, удаление аварийных и сухостойных деревьев, кронирование насаждений и посадка новых. Необходимо регулярно проводить работы по уборке территории, организовать работы по расширению системы освещения. Для развития парковых зон надо утвердить единый реестр парковых территорий и создать единый дашборд для них, — добавил Владислав Черных.

Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что в регионе сложилась хорошая практика — оценивать эффективность работы глав администраций муниципалитетов по качеству содержания общественных пространств, благоустроенных в рамах программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас только 26 парков входят в эту оценку. Она предложила включить в рассмотрение все парковые территории. За достижение наилучших показателей предусмотрено 9 грантов на 24 млн рублей.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил до 1 февраля утвердить единый реестр парков, на которые будут распространяться разработанные рекомендации.

— Парки — это то, что нам фактически подарено природой или создано руками наших предшественников. Они должны стать любимыми местами для отдыха жителей. Надо проработать вопрос по обустройству парковых зон в рамках программы «Наш район» с 2026 года. А начать можно с зимних субботников, — подчеркнул глава региона.

Парковые территории будут включены в оценку эффективности деятельности глав администраций. Контроль благоустройства будет осуществляться через информационную панель Ситуационного центра губернатора.