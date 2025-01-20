Лёд с басовской телевышки разбил туляку капот автомобиля: кто компенсирует ущерб?

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Привет с телевышки

В пятницу, 17 января, водитель бежевого Volkswagen Polo ехал на обед мимо басовской телевышки. И когда остановился на красном светофоре, ему на капот приземлился кусок льда с телевышки. Итог — помятый капот.

Сестра водителя рассказала об этом случае в блоге «Народный журналист» на Myslo. Вот ее пост.

— Вызвал сотрудников ГАИ. Они зафиксировали ДТП, один из них пошел в организацию — выяснять, что и как. Пока он общался с сотрудницей на территории, ледышки продолжали падать с неба рядом с ними.

Сотрудница объяснила ему, что эти ситуации у них там не редкость и они сделали «ход конём» — застраховались от подобных случаев.

Но предупредила, что для страховой нужно видео совершения ДТП.

Кстати, в пяти метрах от светофора находится пешеходный переход. Даже страшно подумать, что может быть, если небольшая ледышка прилетит на голову, а не на капот.

Брат разместил пост в тульских группах с просьбой сохранить видео, если кто мимо проезжал. Но я ему объяснила, что они не имеют права ему отказать в компенсации убытков при отсутствии видео с места ДТП. Есть свидетели, факт ДТП зафиксирован.

Автор спрашивает: «Имеет ли право страховая компания отказать в компенсации ущерба при отсутствии видео? Имеет ли право организация страховаться от подобных случаев и, получается, не предотвращать их?»

Мы предупредили, а там хоть всемирный потоп

В филиале РТРС «Тульский ОРТПЦ» говорят, что методов борьбы с наледью на высоте 300 метров на данный момент не существует. И каждый год ОРТПЦ сезонно просит туляков соблюдать повышенную осторожность при передвижении по ул. Скуратовской в районе телецентра, а также на остановке «Ново-Басово». И каждый год на их сайте и в соцсетях публикуют объявления следующего содержания:

«Из-за сильных перепадов температуры с антенно-мачтовых сооружений обильно падают снег и лёд. Пешеходам рекомендуется ходить под антигололедными сетками, а автомобилистам — воздержаться от движения и парковки на ул. Скуратовской».

Кажется, эта история очень похожа на случай с конструкцией «За <…> администрация ответственности не несет».

Представим ситуацию, если заведующий детсадом повесит на входе объявление, что не гарантирует сохранность жизни и здоровья детей. Или гардеробщица, вернувшая посетителю порезанную в клочья шубку, тыкнет пальцем в объявление «Ответственности не несу».

Предупреждение о том, что кто-то за что-то не несет ответственности, не означает, что он ее действительно не несет.

Как быть?

Как рассказал юрист Myslo Денис Яремченко, в случае с падением льда на автомобиль алгоритм действий везде стандартный. И откуда упал лёд — с телевышки, крыши жилого дома или с балкона ТЦ, — разницы нет. Вот что нужно делать в таких случаях:

Вызовите полицию (ДПС, если автомобиль был в движении) для фиксации происшествия. Этот протокол — одно из ключевых доказательств для разбирательства, судебного или досудебного. Выясните, кто отвечает за обслуживание здания, с которого упала роковая сосулька. Если обслуживающая организация известна, вызовите на место её представителей для составленная акта о происшествии. В акте важно указать дату, время, место, повреждения. Детально всё сфотографируйте: автомобиль, здание, аншлаг с адресом на нем. Важно, чтобы на фотографиях были даты — это плюс. Найдите свидетелей. Желательно не менее двух человек, которые смогут подтвердить, что автомобиль был поврежден именно в результате падения наледи. Возьмите их данные и контактные телефоны. Вместе с ними составьте акт о повреждениях автомобиля. Ищите видео с регистраторов! Это самое лучшее доказательство. Найдете — отлично. Если автомобиль пришлось увозить на эвакуаторе, сохраните чек и/или договор на транспортировку. Эти расходы нужно включить в общий размер ущерба. Оцените ущерб у специалистов.

Дальше все тоже стандартно: отправляйте в обслуживающую здание организацию досудебную претензию с требованием возместить стоимость ремонта, запчастей и всех сопутствующих расходов (эвакуатор, оценщик). Всё должно быть подтверждено чеками и/или договорами. Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением и описью. Если мер к урегулированию ситуации не принято, обращайтесь в суд. Все судебные расходы в таком случае лягут на ответчика, в том числе и госпошлина.

Юрист Myslo Денис Яремченко:

Денис Яремченко — Автор блога спросила: «Имеет ли право страховая компания отказать в компенсации ущерба при отсутствии видео?» Вопрос в том, кому отказать. Правоотношения тут есть только между ОРТПЦ и страховой компанией, у владельца поврежденного автомобиля со страховщиками их не было и не будет. Проще говоря, за компенсацией ущерба пострадавшим нужно обращаться не в страховую, а в ОРТПЦ. А как потом руководство телевышки будет взыскивать страховку — уже их дело. «Имеет ли право организация страховаться от подобных случаев и, получается, не предотвращать их?» — спросила автор блога. Ответ на второй вопрос частично вытекает из ответа на первый. Если организация избрала такую тактику защиты — это ее дело, но компенсировать ущерб она обязана. Есть ли физические способы защититься от падения с вышки льда или это действительно невозможно — знают только в ОРТПЦ.

И напоследок — видео от подписчика по имени Максим:

«Ул. Скуратовская, 17 января. С телевышки падает лед. Машин побило — не сосчитать!»