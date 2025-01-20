За год тульский Роспотребнадзор забраковал больше 3,5 тонны молочной продукции

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В 2024 году Управление обнаружило два предприятия-фантома в Тульской области, которые предоставляли ложные данные о производстве молочной продукции. Это были компании «Молпром» и «Мосальский молокозавод». Информация о них была передана в правоохранительные органы.

Кроме того, было выявлено, что продукция «Мосальского молокозавода», которая не соответствовала нормам безопасности, продавалась на оптовом складе индивидуального предпринимателя Деминой В.О. В итоге было возбуждено административное дело.

Всего в ходе проверок в 2024 году было изъято около 3,5 тонны молочной продукции, а также возбуждено 26 административных дел против различных компаний, включая «Торгсервис 71», «Молпак», «Маслово село», «Ефремовский маслосыродельный комбинат», «Каменский молочный завод» и другие. Также было обнаружено нарушение правил маркировки продукции в организации «Лазаревское», что привело к возбуждению еще одного административного дела.