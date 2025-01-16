От Porsche до «Лады»: в Туле насчитали 23 бесхозных автомобиля

Фото из архива Myslo

О некоторых из них владельцы не вспоминают уже больше полутора лет.

По состоянию на 16 января в перечне выявленных администрацией Тулы брошенных автомобилей содержатся 23 машины. На четырёх из них отсутствуют госномера, остальные имеют регистрацию в ГИБДД.

Несколько брошенных автомобилей зарегистрированы в других регионах – Москве, Калужской, Орловской и Вологодской областях, а также в Ставропольском крае.

Многие машины дожидаются владельцев более полутора лет. Например, золотистый Porsche Cayenne, который хозяин бросил на одной из улиц пос. Обидимо зимой 2023 года.

Самое раннее извещение о поиске владельца белой отечественной «семёрки», стоящей рядом с домом № 2-В по Гарнизонному проезду, было опубликовано 10 декабря прошлого года.