В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров 2024 года

Фото минспорта Тульской области.

Это люди, которые прославляли наш регион в прошлом году.

16 января в Городском концертном зале объявили победителей регионального конкурса «Спортсмен года-2024». В церемонии чествования принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря всесторонней поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе созданы все условия для воспитания спортсменов самого высокого уровня.

— Сегодня мы отмечаем заслуги тех, кто своим упорством и талантом добился выдающихся результатов. Конкурс «Спортсмен года» — это не просто церемония награждения, это признание вашего труда, мастерства и вашего вклада в развитие спорта в регионе и стране. Поздравляю победителей и наставников, которые вкладывают душу в победы своих воспитанников. Желаю успехов и новых целей, которые непременно будут достигнуты! — сказал Михаил Трунов.

Конкурс «Спортсмен года» проводится в Тульской области с 2018 года. В прошлом году он проходил в 15 номинациях. В конкурсе приняли участие 92 человека — спортсмены и тренеры из Тулы, Новомосковска, Щекино, Киреевска, Белева, Дубны, Белева, Кимовска, Ефремова, Ясногорска и Узловой.

Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»:

Игорь Гирилович — победитель,

Дмитрий Яковлев — лауреат,

Виктор Почитаев — лауреат.

Номинация «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»:

Мария Аверина –победитель,

Елизавета Струтина — лауреат,

Татьяна Горбунова — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта»:

Марина Трофимова — победитель,

Владимир Соболев — лауреат,

Ирина Животова — лауреат.

Номинация «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

Леонид Сычев — победитель,

Иван Елисеев — лауреат,

Даниил Морозов — лауреат.

Номинация «Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

Елена Алленова — победитель,

Варвара Чекунова — лауреат,

Александра Шубина — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

Джавид Махрамат Оглы Ахадов — победитель,

Александр Максимов — лауреат,

Павел Дудченко — лауреат.

Номинация «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями»:

Денис Ишбулатов — победитель,

Михаил Егоров — лауреат,

Даниил Моисеев — лауреат.

Номинация «Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями»:

Полина Антипина — победитель,

Светлана Кузнецова — лауреат,

Елизавета Павлова — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями»:

Олег Белошенко — победитель,

Ирина Докшина — лауреат,

Валентина Анисимова — лауреат.

Номинация «За лучшую работу по внедрению и реализации ВФСК „ГТО“ в образовательном учреждении»:

Татьяна Кузнецова — МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева — победитель,

Сергей Терехин — МБУДО «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» — лауреат,

Андрей Водопьянов — МКОУ «Опоченский центр образования» Дубенского района — лауреат.

Номинация «Лучшая спортивная команда»:

Команда по чирспорту «GrandPrix» — победитель,

Команда по эстетической гимнастике «Роксэт» — лауреат,

Команда по эстетической гимнастике «Роксэт-Алмаз» — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды»:

Татьяна Сычева, Татьяна Баринова — победители,

Светлана Лужецкая, Анна Асмаловская — лауреаты,

Анна Бакулина — лауреат.

Номинация «Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта»:

Команда хоккеистов — победитель,

Команда юношей 2010–2011 гг. р. по волейболу — лауреат,

Команда юниоров 2008 г. р. по баскетболу — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта»:

Ольга Бабкина, Дмитрий Головин — победители,

Ольга Якушина — лауреат,

Андрей Поляков — лауреат.

Номинация «За верность, преданность и долголетие»: