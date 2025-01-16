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В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров 2024 года
Фото минспорта Тульской области.

В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров 2024 года

Это люди, которые прославляли наш регион в прошлом году.

16 января в Городском концертном зале объявили победителей регионального конкурса «Спортсмен года-2024». В церемонии чествования принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря всесторонней поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе созданы все условия для воспитания спортсменов самого высокого уровня.

— Сегодня мы отмечаем заслуги тех, кто своим упорством и талантом добился выдающихся результатов. Конкурс «Спортсмен года» — это не просто церемония награждения, это признание вашего труда, мастерства и вашего вклада в развитие спорта в регионе и стране. Поздравляю победителей и наставников, которые вкладывают душу в победы своих воспитанников. Желаю успехов и новых целей, которые непременно будут достигнуты! — сказал Михаил Трунов.

Конкурс «Спортсмен года» проводится в Тульской области с 2018 года. В прошлом году он проходил в 15 номинациях. В конкурсе приняли участие 92 человека — спортсмены и тренеры из Тулы, Новомосковска, Щекино, Киреевска, Белева, Дубны, Белева, Кимовска, Ефремова, Ясногорска и Узловой.

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Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»:

  • Игорь Гирилович — победитель,
  • Дмитрий Яковлев — лауреат,
  • Виктор Почитаев — лауреат.

Номинация «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»:

  • Мария Аверина –победитель,
  • Елизавета Струтина — лауреат,
  • Татьяна Горбунова — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта»:

  • Марина Трофимова — победитель,
  • Владимир Соболев — лауреат,
  • Ирина Животова — лауреат.

Номинация «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

  • Леонид Сычев — победитель,
  • Иван Елисеев — лауреат,
  • Даниил Морозов — лауреат.

Номинация «Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

  • Елена Алленова — победитель,
  • Варвара Чекунова — лауреат,
  • Александра Шубина — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:

  • Джавид Махрамат Оглы Ахадов — победитель,
  • Александр Максимов — лауреат,
  • Павел Дудченко — лауреат.

Номинация «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями»:

  • Денис Ишбулатов — победитель,
  • Михаил Егоров — лауреат,
  • Даниил Моисеев — лауреат.

Номинация «Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями»:

  • Полина Антипина — победитель,
  • Светлана Кузнецова — лауреат,
  • Елизавета Павлова — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями»:

  • Олег Белошенко — победитель,
  • Ирина Докшина — лауреат,
  • Валентина Анисимова — лауреат.

Номинация «За лучшую работу по внедрению и реализации ВФСК „ГТО“ в образовательном учреждении»:

  • Татьяна Кузнецова — МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева — победитель,
  • Сергей Терехин — МБУДО «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» — лауреат,
  • Андрей Водопьянов — МКОУ «Опоченский центр образования» Дубенского района — лауреат.

Номинация «Лучшая спортивная команда»:

  • Команда по чирспорту «GrandPrix» — победитель,
  • Команда по эстетической гимнастике «Роксэт» — лауреат,
  • Команда по эстетической гимнастике «Роксэт-Алмаз» — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды»:

  • Татьяна Сычева, Татьяна Баринова — победители,
  • Светлана Лужецкая, Анна Асмаловская — лауреаты,
  • Анна Бакулина — лауреат.

Номинация «Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта»:

  • Команда хоккеистов — победитель,
  • Команда юношей 2010–2011 гг. р. по волейболу — лауреат,
  • Команда юниоров 2008 г. р. по баскетболу — лауреат.

Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта»:

  • Ольга Бабкина, Дмитрий Головин — победители,
  • Ольга Якушина — лауреат,
  • Андрей Поляков — лауреат.

Номинация «За верность, преданность и долголетие»:

  • Павел Дудченко,
  • Геннадий Родичкин,
  • Сергей Завьялов,
  • Валерий Шабанов,
  • Виктор Ефимов.
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