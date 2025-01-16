В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров 2024 года

16 января в Городском концертном зале объявили победителей регионального конкурса «Спортсмен года-2024». В церемонии чествования принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря всесторонней поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе созданы все условия для воспитания спортсменов самого высокого уровня.
— Сегодня мы отмечаем заслуги тех, кто своим упорством и талантом добился выдающихся результатов. Конкурс «Спортсмен года» — это не просто церемония награждения, это признание вашего труда, мастерства и вашего вклада в развитие спорта в регионе и стране. Поздравляю победителей и наставников, которые вкладывают душу в победы своих воспитанников. Желаю успехов и новых целей, которые непременно будут достигнуты! — сказал Михаил Трунов.
Конкурс «Спортсмен года» проводится в Тульской области с 2018 года. В прошлом году он проходил в 15 номинациях. В конкурсе приняли участие 92 человека — спортсмены и тренеры из Тулы, Новомосковска, Щекино, Киреевска, Белева, Дубны, Белева, Кимовска, Ефремова, Ясногорска и Узловой.
Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»:
- Игорь Гирилович — победитель,
- Дмитрий Яковлев — лауреат,
- Виктор Почитаев — лауреат.
Номинация «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»:
- Мария Аверина –победитель,
- Елизавета Струтина — лауреат,
- Татьяна Горбунова — лауреат.
Номинация «Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта»:
- Марина Трофимова — победитель,
- Владимир Соболев — лауреат,
- Ирина Животова — лауреат.
Номинация «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:
- Леонид Сычев — победитель,
- Иван Елисеев — лауреат,
- Даниил Морозов — лауреат.
Номинация «Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:
- Елена Алленова — победитель,
- Варвара Чекунова — лауреат,
- Александра Шубина — лауреат.
Номинация «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»:
- Джавид Махрамат Оглы Ахадов — победитель,
- Александр Максимов — лауреат,
- Павел Дудченко — лауреат.
Номинация «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями»:
- Денис Ишбулатов — победитель,
- Михаил Егоров — лауреат,
- Даниил Моисеев — лауреат.
Номинация «Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями»:
- Полина Антипина — победитель,
- Светлана Кузнецова — лауреат,
- Елизавета Павлова — лауреат.
Номинация «Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями»:
- Олег Белошенко — победитель,
- Ирина Докшина — лауреат,
- Валентина Анисимова — лауреат.
Номинация «За лучшую работу по внедрению и реализации ВФСК „ГТО“ в образовательном учреждении»:
- Татьяна Кузнецова — МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева — победитель,
- Сергей Терехин — МБУДО «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» — лауреат,
- Андрей Водопьянов — МКОУ «Опоченский центр образования» Дубенского района — лауреат.
Номинация «Лучшая спортивная команда»:
- Команда по чирспорту «GrandPrix» — победитель,
- Команда по эстетической гимнастике «Роксэт» — лауреат,
- Команда по эстетической гимнастике «Роксэт-Алмаз» — лауреат.
Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды»:
- Татьяна Сычева, Татьяна Баринова — победители,
- Светлана Лужецкая, Анна Асмаловская — лауреаты,
- Анна Бакулина — лауреат.
Номинация «Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта»:
- Команда хоккеистов — победитель,
- Команда юношей 2010–2011 гг. р. по волейболу — лауреат,
- Команда юниоров 2008 г. р. по баскетболу — лауреат.
Номинация «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта»:
- Ольга Бабкина, Дмитрий Головин — победители,
- Ольга Якушина — лауреат,
- Андрей Поляков — лауреат.
Номинация «За верность, преданность и долголетие»:
- Павел Дудченко,
- Геннадий Родичкин,
- Сергей Завьялов,
- Валерий Шабанов,
- Виктор Ефимов.