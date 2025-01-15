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За год тульские медики обнаружили 7 случаев редких генетических заболеваний у младенцев
Фото минздрава Тульской области.

За год тульские медики обнаружили 7 случаев редких генетических заболеваний у младенцев

Для анализа им делают «пяточный тест».

Неонатальный скрининг помогает вовремя обнаружить редкие наследственные болезни и начать их лечение как можно раньше. Так, в 2024 году тульским медикам удалось выявить семь случаев патологий, включая такие состояния, как фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и глутаровую ацидурию. Все эти малыши сейчас находятся под медицинским контролем и получают необходимую терапию.

Процедура скрининга, также известная как «пяточный тест», абсолютно безопасна для новорожденного. Чтобы взять образец крови, делают маленький прокол на коже пятки младенца, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. 

У доношенных малышей кровь берут на второй день после рождения, а у недоношенных — на седьмой. Затем образцы отправляют в специальную лабораторию, где результаты готовы уже к пятому дню жизни (для доношенных) или десятому дню (для недоношенных).

 

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Автор:
сегодня, в 18:32 0
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