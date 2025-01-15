Как выглядит тульский Центр образования №39 после капитального ремонта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил один из корпусов центра образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина, открывшийся после капитального ремонта.

Здание отремонтировано по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Программа включает в себя не только капитальный ремонт зданий, но и благоустройство территорий, оснащение школ современным оборудованием, усиление антитеррористической безопасности и повышение квалификации педагогов.

— По поручению Президента с 2022 года реализуется федеральная программа по модернизации школьных систем образования. Благодаря ей Тульская область получила дополнительные возможности по обновлению образовательной инфраструктуры. С 2025 года модернизация школьных систем образования осуществляется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В ближайшие три года будет отремонтировано 37 школ по нацпроекту, 18 из них — уже в этом году. Еще 5 школ в течение двух лет будут модернизированы за счёт бюджета Тульской области, — отметил Дмитрий Миляев.

Во время капитального ремонта за счет перепланировки и переоборудования в ЦО №39 созданы новые помещения: Центр детских инициатив, три учебных кабинета, стоматологический кабинет. Пищеблок полного цикла оснащен современным оборудованием, полностью обновлена спортивная инфраструктура. В здании заменены оконные блоки, межэтажные и чердачные перекрытия, отремонтированы лестницы, полностью заменены инженерные сети, оборудована вентиляция пищеблока. Образовательный процесс в отремонтированном здании возобновлен 13 января.

Дмитрий Миляев осмотрел отремонтированную школу. Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала, что данная школа — участник федерального проекта «Школа мечты», в рамках которого студенческие команды дизайнеров и архитекторов предлагали дизайн-проекты оформления внутренних помещений общеобразовательных организаций. Общественные пространства центра образования № 39 оформлены с учетом идей будущих дизайнеров, обучающихся в Тульском экономическом колледже.

Также по обновленной экспозиции школьного музея боевой и трудовой Славы экскурсию для губернатора провели девятиклассники-активисты музея. Дмитрий Миляев ознакомился со стендом о Герое Советского Союза А. А. Рогожине, чье имя носит школа. А в Центре детских инициатив показали проекты школьников по оформлению экспозиции, посвященной Героям СВО.