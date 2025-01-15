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В Киреевском районе отменили крещенские купания из-за тонкого льда
Фото администрации Киреевского района.

В Киреевском районе отменили крещенские купания из-за тонкого льда

Глава района Владислав Галкин призвал купаться только в специально оборудованных местах.

В Киреевском районе не будут организованы специальные места для крещенских купаний, так как лед на водоемах в данный момент слишком тонкий. Об этом рассказал в соцсетях глава района Владислав Галкин. 

По его словам, ближайшие организованные места:

  • Богородицкий район: МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель;
  • Узловский район: МО Смородинское, с. Бутырки, святой источник закрытого типа;
  • МО г. Узловая, пруд «Трестовкий», прорубь.

Напомним, в ночь на 19 января православные верующие встречают Крещение Господне. Где можно окунуться в купели? Какая погода ждет нас в крещенскую ночь и что об этом говорят врачи? Ответы — в материале Myslo.

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сегодня, в 16:00 +1
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