В Киреевском районе отменили крещенские купания из-за тонкого льда

Фото администрации Киреевского района.

В Киреевском районе не будут организованы специальные места для крещенских купаний, так как лед на водоемах в данный момент слишком тонкий. Об этом рассказал в соцсетях глава района Владислав Галкин.

По его словам, ближайшие организованные места:

Богородицкий район: МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель;

Узловский район: МО Смородинское, с. Бутырки, святой источник закрытого типа;

МО г. Узловая, пруд «Трестовкий», прорубь.

Напомним, в ночь на 19 января православные верующие встречают Крещение Господне. Где можно окунуться в купели? Какая погода ждет нас в крещенскую ночь и что об этом говорят врачи? Ответы — в материале Myslo.