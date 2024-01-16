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Крещение в Туле и области: собрали карту купелей, прогноз погоды и рекомендации специалистов
Фото Алексея Пирязева

Крещение в Туле и области: собрали карту купелей, прогноз погоды и рекомендации специалистов

В ночь на 19 января православные верующие встречают Крещение Господне. Где можно окунуться в купели? Какая погода ждет нас в крещенскую ночь и что об этом говорят врачи? Ответы — в материале Myslo.

Русская традиция

Руководитель пресс-службы Тульской Епархии Максим Троеглазов считает купание на Крещение Господне народной традицией.

Максим Троеглазов

— В других странах ее не встретишь: например, в Палестине нет оборудованных купелей. Многие ошибочно считают, что купание в ночь с 18 по 19 января очищает от грехов, но это в корне неверно. Русская православная церковь не поддерживает эту традицию. В Крещение Господне вода дей­ствительно наделяется чудо­творными свойствами. В советские годы, во время гонений, верующие набирали святую воду из кранов. В наше время можно прийти в храм на службу, набрать святой воды. Верующие не обязаны погружаться в купели: зимой это может быть опасно для здоровья. А вот пост 18 января и причастие на службе в храме действительно очистят от грехов.

Что думают туляки по этому поводу?

Николай Никифоров

Купание на Крещение — семейная традиция, которая пошла еще от дедушки. Он приучил меня купаться в проруби, закалял таким образом. Каждый год погружаюсь в освященную прорубь, верю, что таким образом очищаюсь от грехов. Езжу для этого в деревню Барыбинку, там есть купель при храме.

 

Яна Черноморская

— Мое знакомство с закаливанием началось еще в дет­стве. Мы с мамой тогда жили в деревне. Выходили на улицу с ведром холодной воды и обливались. С возрастом не забыла полезную привычку. Обливаюсь холодной водой, делаю контрастный душ. Ощущения непередаваемые: мозг и весь организм просыпаются с утра и концентрируются. С удовольствием окунаюсь и в прорубь на Крещение. В этом году поеду на источник с друзьями. А вот новичкам советую начинать с малого: обливаться прохладной водой в душе.

Опасно ли для здоровья?

Кому можно окунаться в купель, а кому лучше этого избегать,  рассказал Сергей Мухин, главный врач Тульского центра медицины катастроф:

Сергей Мухин

— Любую нагрузку организму нужно давать постепенно, поэтому подготовку к купанию в крещенской воде необходимо начинать заранее, хотя бы за полгода. Если закаливание — это не про вас, то настоятельно советую воздержаться от погружения в ледяную воду.

Также от народной традиции следует отказаться людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, имеют аллергическую реакцию на холод, и при любых хронических заболеваниях в стадии обострения.

Если вы все же решили рискнуть и погрузиться в иордань, советую не стоять в очереди к купели раздетым и находиться в воде не более минуты. Также не погружайтесь с головой, только до уровня груди. После погружения как можно скорее войдите в теплое помещение и выпейте горячего чаю. Но ни в коем случае не алкоголь.

Об обстановке на водных объектах и прогнозе погоды на крещенскую ночь рассказал врио руководителя Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Бабкин:

Дмитрий Бабкин

— Толщина льда на реках составляет 20-25 см, на прудах — 30. В некоторых местах есть проталины, поскольку температура последний месяц была неустойчива. Середина января в Тульской области обещает быть нехолодной. В ночь на 19 января синоптики прогнозируют температуру -8…-10 градусов ночью и -4…-5 градусов днем. Скорее всего, будет пасмурно, может пойти небольшой снег. При такой температуре погружение безопасно.

Всего в Тульской области утверждено 40 мест для погружения, из них 11 — на открытых водоемах. Там организуют дежурство спасателей, полиции и медиков. Развернуты пункты обогрева с горячим чаем.

Вашему вниманию — интерактивная карта купелей на территории области:

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Автор:
Фотограф:
16 января, в 17:38 0
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Место
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