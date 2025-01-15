Опоздания и отсутствие льгот: администрация Тулы рассказала, что не так с автобусами № 34

С 1 января 2025 года в Туле по поручению главы администрации Ильи Беспалова запустили автобусный маршрут № 34 пос. Косая Гора — пос. Молодёжный. Он был призван улучшить транспортное обслуживание пос. Косая Гора и пос. Молодёжного.

34-й автобус представили как новый, хотя в городе 34-е маршрутки ходят давно. Новый же — потому что льготный, включен в перечень регулируемых маршрутов.

В последних числах декабря сообщалось, что время работы «нового маршрута» будет начинаться с 5.40, последний автобус будет прибывать на конечную в 23.40. Средний интервал движения — 15 минут.

14 января в редакцию обратился житель Тулы, который сообщил, что спустя две недели с начала работы нового маршрута улучшения транспортного сообщения не случилось.

— Анонсировали, что с 1 января 34-й маршрут будет автобусным, со всеми льготами и интервалом движения в 15 минут. Но это не так. На рейсе три автобуса, в которых действуют льготы. Остальные же по-прежнему ездят без льгот. Интервал движения составляет сейчас около 45 минут. На ряде автобусов написано, что они осуществляют перевозку без льгот, — пояснил читатель Myslo.

Также мужчина обратил внимание на отображение транспорта на тульском портале citybus71.ru:

— Если вот утром (9.25) во время, когда население пытается добраться до работы, а дети — в школы, мы по нему посмотрим, то увидим, что на целый город всего 2 автобуса № 34 и они движутся по направлению конечной «Птицефабрика Тульская». Об интервале движения в 15 минут здесь речи быть не может. Возникает вопрос: как общественный транспорт субсидируется, если в нашем случае часть этого транспорта ездит без льгот?

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Myslo пояснили, что с января на маршруте № 34 работают сразу два перевозчика:

регулируемый с предоставлением льгот по маршруту пос. Косая Гора — пос. Молодежный, его обслуживает ООО «Ирбис»;

коммерческий, без предоставления льгот по маршруту пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика Тульская, его обслуживает ИП Розвезев С. А.

«Ввиду того, что нет комиссионного решения о закрытии коммерческой версии автобусного маршрута № 34, данный маршрут продолжает работу.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения комиссии по транспорту. Если примут решение о закрытии коммерческого маршрута, он прекратит работу», — пояснили в управлении по транспорту.

Что касается нарушения расписания, то основной причиной названа нехватка водительского состава:

«Нехватка водительского состава в ООО „Ирбис“ в связи с сезонными заболеваниями приводит к увеличению интервала движения и, как следствие, отклонениям от установленного расписания движения. Для наведения организационного порядка на маршруте перевозчику даны указания о необходимости привлечения штатных единиц водительского состава, а также неукоснительном соблюдении установленного расписания».

Если говорить об отображении информации в мобильных сервисах и на портале, то в них можно посмотреть наличие на маршруте только муниципальных автобусов № 34.

«Также на территории г. Тулы наблюдается некорректное отображение GPS-трекеров, обусловленное работой системы защиты от БПЛА, что приводит к отклонениям о местоположении транспорта», — добавили в пресс-службе администрации города.