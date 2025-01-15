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Четверо калужан украли девочку и бросили её в Тульской области: суд огласил приговор 

Четверо калужан украли девочку и бросили её в Тульской области: суд огласил приговор 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Калужский областной суд огласил приговор в отношении 39-летней женщины и 46-летнего мужчины. Они обвинялись в похищении человека и вымогательстве.

Напомним, в ноябре 2023 года четверо калужан похитили 8-летнюю девочку и потребовали от её матери 1,5 миллиона рублей в качестве выкупа. Сначала ребенка держали в квартире в Козельске, а потом увезли в Белевский район и там отпустили около деревни Таратухино. Девочка дошла пешком до деревни от трассы, где ее высадили из машины, и стала стучаться в дверь ближайшего дома. Хозяйка приютила девочку и вызвала полицию. Медики нашли на теле девочки ушибы: девочка сообщила, что похитители толкали ее. Вечером 30 ноября ребенка вернули маме.

Приговором суда 46-летний обвиняемый получил 14 лет колонии строгого режима, а 39-летняя женщина — 12 лет колонии общего режима. 

Ранее приговором суда к 8 годам лишения свободы был осужден 21-летний член организованной группы.

В отношении четвертого соучастника уголовное дело приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

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