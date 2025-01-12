Туляки могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Заявления от выпускников прошлых лет и учащихся техникумов и колледжей принимаются в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников г. Тулы (ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73, каб. 13).

Для подачи заявления понадобятся следующие документы и копии к ним: паспорт, СНИЛС, документ о среднем образовании, справка из колледжа или техникума (для обучающихся).

Подать заявление также можно в электронном виде через портал Государственных услуг Тульской области. Подробности можно уточнить по телефонам: 30-48-35 и 52-45-90.