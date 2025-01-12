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Состав тульского «Арсенала» пополнил полузащитник сборной Доминиканы
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Состав тульского «Арсенала» пополнил полузащитник сборной Доминиканы

Ранее Эдарлин Рейес Уренья играл за казахстанский клуб «Елимай».

«Арсенал» объявил о переходе нового игрока. Это уроженец Доминиканы Эдарлин Рейес Уренья. Первые шаги в футболе он сделал в клубе «Евро Нью-Йорк» (лиге USL-2). Также в послужном списке полузащитника - доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ. 

С 2018 года Эдарлин Рейес Уренья является постоянным игроком сборной Доминиканской Республики. Последние полгода он выступал за казахстанский клуб «Елимай», сыграл 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач. 

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