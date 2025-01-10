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В Тульской области появится пункт проката товаров для новорожденных
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области появится пункт проката товаров для новорожденных

Договор можно будет оформить на срок до одного года.

В Тульской области планируют запустить пункт проката товаров первой необходимости для младенцев. Соответствующий проект приказа опубликован на портале региональных правовых актов.

Его создадут на базе МФЦ «Мой семейный центр». Мера социальной поддержки будет распространяться на студенческие и молодые семьи или родителя в неполной семье.

Арендовать товары первой необходимости семьи смогут бесплатно. Договор можно будет оформить на срок до одного года. В него входят:

  • прогулочная коляска;
  • коляска с люлькой;
  • кроватка с матрасом;
  • пеленальный стол;
  • стул для кормления;
  • манеж;
  • ходунки;
  • автолюлька;
  • автокресло;
  • шезлонг для детей;
  • колыбель.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев рассказал о мерах поддержки молодых мам в Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 13:06 +2
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