В Заокском районе Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся

ДТП случилось 9 января в 10.30 в районе поселка Соснового в Заокском районе. 39-летняя женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель автомобиля с различными травмами госпитализировали.
Автоледи с травмами госпитализировали.
ДТП случилось 9 января в 10.30 в районе поселка Соснового в Заокском районе. 39-летняя женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель автомобиля с различными травмами госпитализировали.
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