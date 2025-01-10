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В Заокском районе Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Заокском районе Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся

Автоледи с травмами госпитализировали.

ДТП случилось 9 января в 10.30 в районе поселка Соснового в Заокском районе. 39-летняя женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель автомобиля с различными травмами госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 13:32 0
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