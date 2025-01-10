В Заокском районе Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

ДТП случилось 9 января в 10.30 в районе поселка Соснового в Заокском районе. 39-летняя женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель автомобиля с различными травмами госпитализировали.