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Провал реформы или все правильно сделано? Туляки обсуждают, зачем сотрудники «Хартии» высыпали мусор на землю

Провал реформы или все правильно сделано? Туляки обсуждают, зачем сотрудники «Хартии» высыпали мусор на землю

Инцидент произошел в новогодние праздники в 1-м проезде Металлургов, 5-а.

Приехавшие забирать мусор сотрудники «Хартии» не стали загружать содержимое одного из баков в машину, а просто высыпали его на землю и закатили обратно на площадку.

Действия грузчиков мусорного оператора запечатлела видеокамера. Кадры опубликовал паблик «Тула. Жесть»:

В комментариях под постом разгорелся спор. Одни уверяли, что все сделано правильно, — контейнерная площадка не место для строительных отходов. Другие считают, что это последствия неудачной мусорной реформы.

Александр Абратанов: «Высыпали потому, что в баке не пищевые отходы, а строительный мусор. Правильно сделали, молодцы!!!»

Маргарита Алферьева: «Полный провал мусорной реформы». 

Nik Potap ответил Маргарите: «Смотря для кого, цены-то подняли!»

Николай Аншаков: «Пускай „Хартия“ ставит спецбаки для строительного мусора, другие компании ставят в других городах».

Официальный аккаунт правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал данный инцидент:

«По указанному адресу отходы были высыпаны из контейнера потому, что в нем оказались камни и строительный мусор. После этого грузчики собрали лопатами с земли отходы. Также был поврежден контейнер, отсутствовал один зацеп. 08.01.2025 его заменили на новый».

Видео действительно не рассказывает, что делали сотрудники «Хартии» после опустошения контейнера. Если они и планировали собирать мусор лопатами, то крайне странно было высыпать его за площадкой, а потом тащить его оттуда до машины. 

 

А вы что думаете об этом инциденте? Могут ли жители многоквартирных домов нести строительный и крупногабаритный мусор на контейнерную площадку или сотрудники мусорного оператора правы?

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