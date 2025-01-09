Провал реформы или все правильно сделано? Туляки обсуждают, зачем сотрудники «Хартии» высыпали мусор на землю

Приехавшие забирать мусор сотрудники «Хартии» не стали загружать содержимое одного из баков в машину, а просто высыпали его на землю и закатили обратно на площадку.

Действия грузчиков мусорного оператора запечатлела видеокамера. Кадры опубликовал паблик «Тула. Жесть»:

В комментариях под постом разгорелся спор. Одни уверяли, что все сделано правильно, — контейнерная площадка не место для строительных отходов. Другие считают, что это последствия неудачной мусорной реформы.

Александр Абратанов: «Высыпали потому, что в баке не пищевые отходы, а строительный мусор. Правильно сделали, молодцы!!!»

Маргарита Алферьева: «Полный провал мусорной реформы».

Nik Potap ответил Маргарите: «Смотря для кого, цены-то подняли!»

Николай Аншаков: «Пускай „Хартия“ ставит спецбаки для строительного мусора, другие компании ставят в других городах».

Официальный аккаунт правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал данный инцидент:

«По указанному адресу отходы были высыпаны из контейнера потому, что в нем оказались камни и строительный мусор. После этого грузчики собрали лопатами с земли отходы. Также был поврежден контейнер, отсутствовал один зацеп. 08.01.2025 его заменили на новый».

Видео действительно не рассказывает, что делали сотрудники «Хартии» после опустошения контейнера. Если они и планировали собирать мусор лопатами, то крайне странно было высыпать его за площадкой, а потом тащить его оттуда до машины.

А вы что думаете об этом инциденте? Могут ли жители многоквартирных домов нести строительный и крупногабаритный мусор на контейнерную площадку или сотрудники мусорного оператора правы?