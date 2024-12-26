  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В новогодние праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные поезда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В новогодние праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные поезда
Фото: ru.freepik.com.

В новогодние праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные поезда

В новогоднюю и Рождественскую ночи движение поездов МЦД продлят до 03.00.

В новогодние праздники из Тулы пустят в Москву дополнительные рейсы для удобства пассажиров. «Ласточки» будут курсировать до утра, а пригородные поезда МЦД — до 03.00.

28 декабря будет действовать расписание пятницы, с 29 декабря по 7 января — субботнее расписание, 8 января — по воскресенью, 9 января — по расписанию понедельника.

Дополнительные экспрессы:

28 декабря

Москва — Тула, отправление в 17.34,

Москва — Тула, отправление в 20.10.

29 декабря

Узловая — Венев — Москва, отправление в 3.53,

Москва — Венев — Узловая, отправление в 8.05.

С 29 по 31 декабря, со 2 по 8 января

Москва — Тула, отправление в 10.58,

Тула — Москва, отправление в 14.53.

Уточняется, что с 27 декабря по 9 января на маршруты выйдет более 200 дополнительных пригородных составов. Большинство из них будет работать на четырех линиях МЦД, а также на маршрутах, связывающих Москву с Тулой, Рязанью, Калугой, Владимиром, Александровом и Муравьево.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
МЦДпоездарасписаниеНовый год
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Небриллиантовая рука»: Алексей Воробьев будет играть Козодоева со своим лицом, без дипфейка Андрея Миронова
«Небриллиантовая рука»: Алексей Воробьев будет играть Козодоева со своим лицом, без дипфейка Андрея Миронова
Тульские пряники возглавили рейтинг Роскачества
Тульские пряники возглавили рейтинг Роскачества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.