В новогодние праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные поезда

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В новогоднюю и Рождественскую ночи движение поездов МЦД продлят до 03.00.

В новогодние праздники из Тулы пустят в Москву дополнительные рейсы для удобства пассажиров. «Ласточки» будут курсировать до утра, а пригородные поезда МЦД — до 03.00.

28 декабря будет действовать расписание пятницы, с 29 декабря по 7 января — субботнее расписание, 8 января — по воскресенью, 9 января — по расписанию понедельника.

Дополнительные экспрессы:

28 декабря

Москва — Тула, отправление в 17.34,

Москва — Тула, отправление в 20.10.

29 декабря

Узловая — Венев — Москва, отправление в 3.53,

Москва — Венев — Узловая, отправление в 8.05.

С 29 по 31 декабря, со 2 по 8 января

Москва — Тула, отправление в 10.58,

Тула — Москва, отправление в 14.53.

Уточняется, что с 27 декабря по 9 января на маршруты выйдет более 200 дополнительных пригородных составов. Большинство из них будет работать на четырех линиях МЦД, а также на маршрутах, связывающих Москву с Тулой, Рязанью, Калугой, Владимиром, Александровом и Муравьево.