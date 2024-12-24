Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится туман и гололед

Об этом сообщает Ситуационный центр губернатора.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Тульской области сохранится туман. Видимость на дорогах составит 200-700 м. Местами ожидается гололед.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.