  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Двое туляков подрались с мужчиной и угнали его автомобиль - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двое туляков подрались с мужчиной и угнали его автомобиль

Двое туляков подрались с мужчиной и угнали его автомобиль

Подозреваемые задержаны, возбуждено дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 51-летний туляк. Мужчина заявил, что поругался и подрался с двумя неизвестными. После драки злоумышленники угнали его автомобиль Lada Vesta.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили местонахождение угнанного автомобиля и подозреваемых. Один из них был не в состоянии покинуть машину и сидел в салоне, а его подельника задержали через пару часов. В полиции возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:14 +1
Другие статьи по темам
Прочее
угондежурная частьпроисшествияТулаполиция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится туман и гололед
Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится туман и гололед
В Тульской области в новогодние праздники все службы будут работать в усиленном режиме
В Тульской области в новогодние праздники все службы будут работать в усиленном режиме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.