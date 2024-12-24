Двое туляков подрались с мужчиной и угнали его автомобиль

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 51-летний туляк. Мужчина заявил, что поругался и подрался с двумя неизвестными. После драки злоумышленники угнали его автомобиль Lada Vesta.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили местонахождение угнанного автомобиля и подозреваемых. Один из них был не в состоянии покинуть машину и сидел в салоне, а его подельника задержали через пару часов. В полиции возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.