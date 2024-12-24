Глава Минобороны РФ исполнил новогоднее желание мальчика из Тульской области

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поучаствовал в акции «Елка желаний». Он снял с елки открытку от девятилетнего Ивана из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург.

— Замечательная мечта. Я думаю, что она обязательно сбудется в самое ближайшее время, — сказал Белоусов.

Белоусов пригласил Ивана в Санкт-Петербург, где для него будет организована обширная культурная программа.