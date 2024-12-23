В Туле прошёл Новогодний кубок КВН «Оружейная столица»

Фото: Тульский областной центр молодёжи

Выступления оценивали министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова, заместитель директора Тульского областного центра молодежи» Юлия Растворова и и. о. директора аппарата Общественной палаты Тульской области Марина Шербакова.

Участие в кубке приняли 16 коллективов из разных уголков Тульской области, которых разделили на 2 блока: в первом блоке участвовали команды, получившие путевки на 36-й Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025»:

«им. Серкана Болата», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

«Бабл ТИ», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

«СВОИ», ТулГУ,

«Я перезвоню», ТулГУ,

«В общем и целом», ТулГУ,

«На разработке», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

«23:15», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

«Ангелы Чарли», Тула – Белгород.

Победителем первого блока стала команда «Ангелы Чарли».

Среди команд второго блока разыгрывалась путевка на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025. Претендентами стали:

«Планета ЕО», Тула,

«ТИЕК», ТулГУ,

«Вне зоны доступа», ТулГУ,

«Иммерсионный театр 1601», ТулГУ,

«Релакс», ТулГУ,

«Всё путем», Тульский железнодорожный техникум им. Б. С. Сафонова,

«На диване», Тула,

«7.1», Тула.

Места по итогам второго блока распределились следующим образом: