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В Туле прошёл Новогодний кубок КВН «Оружейная столица»
Фото: Тульский областной центр молодёжи

В Туле прошёл Новогодний кубок КВН «Оружейная столица»

Команды выступили в актовом зале ТулГУ.

Выступления оценивали министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова, заместитель директора Тульского областного центра молодежи» Юлия Растворова и и. о. директора аппарата Общественной палаты Тульской области Марина Шербакова. 

Участие в кубке приняли 16 коллективов из разных уголков Тульской области, которых разделили на 2 блока: в первом блоке участвовали команды, получившие путевки на 36-й Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025»:

  • «им. Серкана Болата», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • «Бабл ТИ», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • «СВОИ», ТулГУ,
  • «Я перезвоню», ТулГУ,
  • «В общем и целом», ТулГУ,
  • «На разработке», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • «23:15», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • «Ангелы Чарли», Тула – Белгород.

Победителем первого блока стала команда «Ангелы Чарли».

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Среди команд второго блока разыгрывалась путевка на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025. Претендентами стали:

  • «Планета ЕО», Тула,
  • «ТИЕК», ТулГУ,
  • «Вне зоны доступа», ТулГУ,
  • «Иммерсионный театр 1601», ТулГУ,
  • «Релакс», ТулГУ,
  • «Всё путем», Тульский железнодорожный техникум им. Б. С. Сафонова,
  • «На диване», Тула,
  • «7.1», Тула.

Места по итогам второго блока распределились следующим образом:

  • 3 место – «ТИЕК», ТулГУ,
  • 2 место – «Иммерсионный театр 1601», ТулГУ,
  • Победитель и обладатель путевки на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025 – команда «7.1».

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