В Туле прошёл Новогодний кубок КВН «Оружейная столица»

Выступления оценивали министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова, заместитель директора Тульского областного центра молодежи» Юлия Растворова и и. о. директора аппарата Общественной палаты Тульской области Марина Шербакова.
Участие в кубке приняли 16 коллективов из разных уголков Тульской области, которых разделили на 2 блока: в первом блоке участвовали команды, получившие путевки на 36-й Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025»:
- «им. Серкана Болата», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- «Бабл ТИ», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- «СВОИ», ТулГУ,
- «Я перезвоню», ТулГУ,
- «В общем и целом», ТулГУ,
- «На разработке», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- «23:15», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- «Ангелы Чарли», Тула – Белгород.
Победителем первого блока стала команда «Ангелы Чарли».
Среди команд второго блока разыгрывалась путевка на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025. Претендентами стали:
- «Планета ЕО», Тула,
- «ТИЕК», ТулГУ,
- «Вне зоны доступа», ТулГУ,
- «Иммерсионный театр 1601», ТулГУ,
- «Релакс», ТулГУ,
- «Всё путем», Тульский железнодорожный техникум им. Б. С. Сафонова,
- «На диване», Тула,
- «7.1», Тула.
Места по итогам второго блока распределились следующим образом:
- 3 место – «ТИЕК», ТулГУ,
- 2 место – «Иммерсионный театр 1601», ТулГУ,
- Победитель и обладатель путевки на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025 – команда «7.1».