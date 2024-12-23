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Веневские приставы опечатали кафе, в котором незаконно работали мигранты

Веневские приставы опечатали кафе, в котором незаконно работали мигранты

Согласно постановлению суда, работа заведения приостановлена на 30 суток.

Судебные приставы исполнили постановление суда об административном приостановлении деятельности кафе «Дельфин», расположенного на трассе М-4 в Веневском районе.

В ходе проверки выяснилось, что владелец заведения принял на работу мигрантов из ближнего зарубежья, не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории России.

Работодатель признан виновным в правонарушении по статье «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». Суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 30 суток.

Судебные приставы выехали на место, опечатали помещение и разъяснили ответственным лицам, что за неисполнение ограничений предусмотрены штрафные санкции.

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Место
Тульская областьВеневский район

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