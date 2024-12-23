За выходные на дорогах Тульской области поймали 22 пьяных водителя. Шесть из них отказались проходить медосвидетельствование. Еще двоих водителей поймали без водительских прав.

Кроме того, в отношении троих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.