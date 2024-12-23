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За выходные на дорогах Тульской области поймали 22 пьяных водителя

За выходные на дорогах Тульской области поймали 22 пьяных водителя

Автомобилистов предупредили об ответственности.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 22 пьяных водителя. Шесть из них отказались проходить медосвидетельствование. Еще двоих водителей поймали без водительских прав. 

Кроме того, в отношении троих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 18:01 −1
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