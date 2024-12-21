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Тульскую скорую назвали одной из самых быстрых в России
Фото Алексея Пирязева.

Тульскую скорую назвали одной из самых быстрых в России

Бригада медиков доезжает до пациентов в среднем за 13,6 минуты.

Тульскую скорую помощь признали одним из лидеров в стране по среднему времени доезда на экстренные случаи – 13,6 минуты. Санитарная авиация за 5 лет работы помогла эвакуировать в стационары Тулы и других регионов более 850 тяжелых пациентов, сообщили в региональном минздраве. 

Как отметил министр здравоохранения Михаил Малишевский, благодаря строительству нового онкоцентра врачи-онкологи могут внедрять новые методики лечения, которые ранее выполнялись только в федеральных клиниках.

За 5 лет одногодичная летальность больных онкозаболеваниями сократилась почти на 40%. Смертность от инсультов за 5 лет снизилась на 17%.

 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:18 0
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