Тульскую скорую назвали одной из самых быстрых в России

Фото Алексея Пирязева.

Бригада медиков доезжает до пациентов в среднем за 13,6 минуты.

Тульскую скорую помощь признали одним из лидеров в стране по среднему времени доезда на экстренные случаи – 13,6 минуты. Санитарная авиация за 5 лет работы помогла эвакуировать в стационары Тулы и других регионов более 850 тяжелых пациентов, сообщили в региональном минздраве.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Малишевский, благодаря строительству нового онкоцентра врачи-онкологи могут внедрять новые методики лечения, которые ранее выполнялись только в федеральных клиниках.

За 5 лет одногодичная летальность больных онкозаболеваниями сократилась почти на 40%. Смертность от инсультов за 5 лет снизилась на 17%.