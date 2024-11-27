Раритет или оверпрайс: сколько на самом стоят советские елочные игрушки с «Авито»?

Фото: сайты «Авито» и «Мешок»

Цены на винтажные украшения достигают десятков тысяч рублей! Узнать их реальную цену и ценность Myslo помог руководитель Музея советской игрушки.

Через пару недель откроются елочные базары — Новый год уже не за горами! Наверняка в вашем доме пылится заветная коробка с елочными игрушками, которые достались от родителей, бабушек и прадедушек.

Для многих такие артефакты — не просто портал в добрый детский праздник, а настоящие предметы искусства. Шишки, зайки и Деды Морозы советского образца продаются и покупаются коллекционерами за немалые деньги.

Myslo просмотрел самые дорогие объявления с елочными игрушками в тульском сегменте «Авито» и узнал их реальную стоимость.

Стекло и вата за сотни тысяч

Разобраться в вопросе нам помогла Любовь Исайченко — руководитель Музея советской игрушки. Страсть к старинным ценностям Любови привили в семье — она коллекционирует советские редкости уже 15 лет.

P. S. Дополнительную информацию — точное название, год выпуска и цены — мы искали в прайс-каталоге «Коллекционные елочные украшения и открытки» и гиде-каталоге «Елочные игрушки 1936–1970 гг.»



Любовь Исайченко

— Какие игрушки стоят дорого?

— Ценятся в первую очередь ватные дореволюционные игрушки. Они могут изображать животных, людей, корзинки — что угодно.

Не менее популярны у коллекционеров игрушки довоенных времен — например, украшения из проволоки и проводов, которые выпускал «Москабель» во второй половине 1930-х годов.

Самыми дорогими считаются игрушки из обрезанных лампочек, которые мастерили в Великую Отечественную войну. Далее по стоимости — агитационные (дирижабли, серп и молот, шары с надписями). Очень ценится набор «прищепок» по мотивам сказок: фигурки персонажей из «Айболита», «Серебряного копытца», «Ивана Царевича» и других.

Стоимость этих игрушек может достигать 50 и даже 100 тысяч рублей за штуку. Но таких очень мало, считайте не осталось — они или разбились, или потерялись, или утратили внешний вид.

Для меня дорого то, что я больше нигде не найду.

— Какая игрушка в вашей коллекции самая дорогая?

— Дед Мороз. Точную цену не назову: для коллекционера это всегда большой секрет. Его я никогда не продам, хотя каждый раз кто-нибудь да спросит.

— Оправданы ли цены на советские елочные украшения на интернет-барахолках?

— На аукционах среди коллекционеров цены могут варьироваться. Но 200 тысяч за штуку — это чересчур. Как правило авторы таких объявлений не совсем адекватно выстраивают ценовую политику — по незнанию или шутки ради. Ориентировочные цены указаны в специальных каталогах — их можно найти в интернете.

— Встречались ли вы с новоделом, который выдают за оригинал?

— Нет, у меня такого не было — все-таки антиквариатом я занимаюсь долго и глаз у меня наметан. Опытный человек сразу отличит новую игрушку от старой, но для обывателя они правда могут быть идентичны.

В основном «мишкоделы» — так я называю тех, кто изготавливает фальшивки — подделывают ватные игрушки. Их я, естественно, не поддерживаю.

А теперь перейдем непосредственно к оценке игрушек, выложенных на сайты бесплатных объявлений.

20 000 руб. за шар



На момент публикации материала снято с продажи.

Елочные украшения

Производитель: завод «Дружная Горка» Ленинградской области

Год: предположительно, 2-я половина 1960-х гг.

Комментарий эксперта: «Хорошие шары сразу видно: на них ручная роспись. Но даже редкий набор не может столько стоить. Вот, например, другой набор этого же производителя — на аукционе он продается за 1500 руб.»

«Прищепка» за 40 000 руб.

Девочка с поросенком

Производитель: предприятия Украины

Год: 1950-е

Цена в каталоге (от 2010 г.): 100-200$

Комментарий эксперта: «Такой ребенок с поросенком у нас был — за 15 тысяч его можно спокойно купить».

Лот за 180 000 руб.



На момент публикации материала снято с продажи.

Примерная стоимость всех игрушек из лота: от $85-190

Наше внимание в этом лоте привлекла игрушка № 5. Внешне она напоминает старика Хоттабыча из набора «Карнавал». Судя по пятизначным ценам на аукционах, этот набор пользуется особой популярностью у коллекционеров. С самим Хоттабычем владельцы готовы расстаться за 7000 руб., 9000 руб., а то и все 10 500 руб.!

В каталоге мы тоже нашли похожего старичка — Звездочета из сказки «Золотой петушок». Каталожная цена эту «прищепку» куда меньше, чем на ее близнеца-джинна. Хотя отличаются они несильно: разве что раскрашены по-разному.

Комментарий эксперта: «Очень странный лот. Такие ягодки и „фонарики“ можно купить за 100 руб.

Про «Карнавал». Может, и есть в наборе пара редких игрушек, но я сомневаюсь, что на данный момент он может столько стоить. В среднем игрушки из наборов стоят 2000 руб. Даже если Хоттабыч за 8000 рублей… Не знаю. Скорее всего, цена здесь тоже сильно завышена».

Девочка-«прищепочка» за 15 000 руб.

Ткачиха (фигурка из серии по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»)

Производитель: Завод стеклянных елочных украшений и оптических изделий, г. Москва

Год: 1950-е гг.

Цена в каталоге (от 2010 г.): $30-50

Комментарий эксперта: «Действительно, есть такие „прищепки“, которые стоят и 10 000 руб., и 30 000 руб. Если человек хочет продать ее за такую сумму, она должна быть в идеальном состоянии: прорисованное лицо, без сколов, с целой краской.

Проще всего уточнить актуальную стоимость можно на сайте «Мешок» — там как правило цены адекватные».

На момент интервью Ткачиха стоила 12 750 руб. На момент публикации ее стоимость возросла до 15 000 руб. Состояние, как говорится, «на фото»: прищепка заржавела, личико у героини обозначено буквально парой штрихов. Делать вывод о соответствии цены и качества вы можете сделать сами.

А какие советские игрушки есть у вас? Делитесь фотографиями в комментариях!