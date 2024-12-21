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Певец SHAMAN едва не загорелся во время съемок премии «Песни года»
Фото Алексея Пирязева.

Певец SHAMAN едва не загорелся во время съемок премии «Песни года»

Информации о том, что артист пострадал, не было.

В этом году инцидент произошел на ежегодной премии «Песня года». Во время съемок концерта едва не пострадал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов): он оказался слишком близко к фейерверку, который полыхал возле сцены во время исполнения артистами главной песни, сообщают Runews

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Искры от красивых огоньков летали недалеко от певца и попадали на его костюм. Это было заметно, так как на съемках артист был в черном пиджаке и белой рубашке. Фейерверк едва не достал до лица исполнителя хита «Я русский», певец даже немного прикрывал глаза, чтобы искры не попали в них.

Как только артисты отработали свой номер, SHAMAN мгновенно ушел со сцены, что стало неожиданностью для тех, кто исполнял номер вместе с музыкантом. Информации о том, что певец пострадал, не было. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:11 −13
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