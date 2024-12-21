Певец SHAMAN едва не загорелся во время съемок премии «Песни года»

Фото Алексея Пирязева.

В этом году инцидент произошел на ежегодной премии «Песня года». Во время съемок концерта едва не пострадал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов): он оказался слишком близко к фейерверку, который полыхал возле сцены во время исполнения артистами главной песни, сообщают Runews.

Искры от красивых огоньков летали недалеко от певца и попадали на его костюм. Это было заметно, так как на съемках артист был в черном пиджаке и белой рубашке. Фейерверк едва не достал до лица исполнителя хита «Я русский», певец даже немного прикрывал глаза, чтобы искры не попали в них.

Как только артисты отработали свой номер, SHAMAN мгновенно ушел со сцены, что стало неожиданностью для тех, кто исполнял номер вместе с музыкантом. Информации о том, что певец пострадал, не было.