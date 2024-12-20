В Тульской области началась череда новогодних елок

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 32 тысяч детей получат сладкий подарок и увидят представления.

В Тульской области начинается череда новогодних ёлок, которые пройдут во всех муниципалитетах, сообщили в региональном правительстве.

Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок.

Напомним, 19 декабря в Ледовом дворце Тулы выступил шоу-балет Татьяны Навки «Спящая красавица». Два сеанса шоу посетило около 2 тысяч ребят. Среди них — отличившиеся успехами в учебе и внешкольной деятельности, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО. К слову, самую главную елку проводят уже традиционно в Ледовом дворце.