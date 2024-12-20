В Белеве офис банка затопило кипятком

Фото Артема Жильцова.

Инцидент случился сегодня, 20 декабря, в Белеве на улице Советской, 21. В здании прорвало отопительную систему на втором этаже. В результате кипятком затопило первый этаж, где находится банк.

По словам очевидцев, оказались залиты водой документы и оборудование. Предварительно сообщается, что никто не пострадал.

Из-за образовавшегося пара на втором этаже произошло короткое замыкание. Как сообщили Myslo в региональном МЧС, к месту инцидента выезжали два расчета около 10 утра.

«Действительно было короткое замыкание. Пожарный ствол для тушения не подавался», — отметили в ведомстве.