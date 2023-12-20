В Ледовом дворце Тулы выступил шоу-балет Татьяны Навки «Спящая красавица»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 декабря тулякам показали балет на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Два сеанса шоу посетило около 2 тысяч ребят. Среди них — отличившиеся успехами в учебе и внешкольной деятельности, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО. Перед выступлением ребятам раздали сладкие подарки. К слову, Губернаторские елки проходят во всех уголках региона: в этом году их посетят около 46 тысяч детей. Но самую главную елку проводят уже традиционно в Ледовом дворце.

Открыли шоу Дед Мороз и Снегурочка. С приветственным словом выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она пожелала маленьким тулякам быть уверенными, успешными, активными, развивать свои таланты и заниматься творчеством.

Состав шоу — звездный. В главных ролях именитые фигуристы: олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Важно, что представление адаптировано для детей. Школьников младших классов оно зацепило яркими костюмами и световыми эффектами. А ребят постарше заинтересовало противостояние между Элифисентой и Леей. Несмотря на эффектную обертку, главным элементом остаются яркие танцы и драматические номера.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что любят Тулу и тульского зрителя и всегда с удовольствием к нам возвращаются. Похвалили Ледовую арену: «Лёд профессионального уровня. Такой помогает в катании».

В новом 2024 году фигуристы пожелали детям счастья, здоровья, а также исполнения всех желаний.