  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. На Ледовой арене в Туле выступил шоу-балет «Спящая красавица» Татьяны Навки: фоторепортаж - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ледовом дворце Тулы выступил шоу-балет Татьяны Навки «Спящая красавица»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Ледовом дворце Тулы выступил шоу-балет Татьяны Навки «Спящая красавица»: фоторепортаж

Зимнюю сказку показали для детей Тулы и районов области в рамках Губернаторской елки.

20 декабря тулякам показали балет на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Два сеанса шоу посетило около 2 тысяч ребят. Среди них — отличившиеся успехами в учебе и внешкольной деятельности, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО. Перед выступлением ребятам раздали сладкие подарки. К слову, Губернаторские елки проходят во всех уголках региона: в этом году их посетят около 46 тысяч детей. Но самую главную елку проводят уже традиционно в Ледовом дворце.

Открыли шоу Дед Мороз и Снегурочка. С приветственным словом выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она пожелала маленьким тулякам быть уверенными, успешными, активными, развивать свои таланты и заниматься творчеством. 

Галерея
показать все фотографии

Состав шоу — звездный. В главных ролях именитые фигуристы: олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Важно, что представление адаптировано для детей. Школьников младших классов оно зацепило яркими костюмами и световыми эффектами. А ребят постарше заинтересовало противостояние между Элифисентой и Леей. Несмотря на эффектную обертку, главным элементом остаются яркие танцы и драматические номера.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что любят Тулу и тульского зрителя и всегда с удовольствием к нам возвращаются. Похвалили Ледовую арену: «Лёд профессионального уровня. Такой помогает в катании».

В новом 2024 году фигуристы пожелали детям счастья, здоровья, а также исполнения всех желаний.

— Верьте в себя и никогда не сдавайтесь! — добавили спортсмены.

Сюжет: Новый год-2024
В тульском лесничестве рассказали, как правильно выбрать ёлку на Новый год
Жизнь Тулы и области
В тульском лесничестве рассказали, как правильно выбрать ёлку на Новый год
вчера, в 16:13, 27 727 0
Как Тула отметит Новый год
Жизнь Тулы и области
Как Тула отметит Новый год
18 декабря, в 17:18, 19 5073 2
Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники
Жизнь Тулы и области
Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники
18 декабря, в 14:25, 9 1072 2
В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда
Жизнь Тулы и области
В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда
18 декабря, в 14:06, 9 2517 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:53 −4
Другие статьи по темам
Событие
шоушоу-балет
Люди
Виктория СиницинаНикита КацалаповТатьяна НавкаТатьяна Рыбкина
Место
Ледовый дворецОсиновая гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ определил стратегические цели развития на 2024-2026 годы
ВТБ определил стратегические цели развития на 2024-2026 годы
Главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева стала победителем конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
Главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева стала победителем конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.