В Туле у поселка Молодежного автобус столкнулся с такси

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

К счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП случилось сегодня утром, 20 декабря, на Веневском шоссе рядом с поселком Молодежным. Там столкнулись пассажирский автобус и такси.

На месте аварии собиралась пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП обошлось без пострадавших.