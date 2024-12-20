В Туле у поселка Молодежного автобус столкнулся с такси

ДТП случилось сегодня утром, 20 декабря, на Веневском шоссе рядом с поселком Молодежным. Там столкнулись пассажирский автобус и такси.
На месте аварии собиралась пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП обошлось без пострадавших.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ДТП случилось сегодня утром, 20 декабря, на Веневском шоссе рядом с поселком Молодежным. Там столкнулись пассажирский автобус и такси.
На месте аварии собиралась пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП обошлось без пострадавших.
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