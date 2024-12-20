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В Туле у поселка Молодежного автобус столкнулся с такси
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Туле у поселка Молодежного автобус столкнулся с такси

К счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП случилось сегодня утром, 20 декабря, на Веневском шоссе рядом с поселком Молодежным. Там столкнулись пассажирский автобус и такси. 

На месте аварии собиралась пробка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП обошлось без пострадавших. 

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Автор:
сегодня, в 10:12 0
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