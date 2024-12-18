В Арсеньевском районе прокуратура добилась выплаты для жителя Чернобыльской зоны

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Прокуратура Арсеньевского района вступилась за права жителя поселка Славного, которому отделение Социального фонда России по Тульской области отказывало в назначении ежемесячных выплат, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Проверка показала, что Социальный фонд неоднократно отклонял заявления гражданина, несмотря на то, что он с 2013 года постоянно проживает в Славном. Таким образом, заявитель выполнил условие о четырех годах проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом, необходимое для получения выплат.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал отделение фонда назначить жителю поселка полагающиеся ему ежемесячные денежные выплаты.