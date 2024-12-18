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В Арсеньевском районе прокуратура добилась выплаты для жителя Чернобыльской зоны
Фото: ru.freepik.com.

В Арсеньевском районе прокуратура добилась выплаты для жителя Чернобыльской зоны

Социальный фонд неоднократно отклонял заявления гражданина.

Прокуратура Арсеньевского района вступилась за права жителя поселка Славного, которому отделение Социального фонда России по Тульской области отказывало в назначении ежемесячных выплат, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Проверка показала, что Социальный фонд неоднократно отклонял заявления гражданина, несмотря на то, что он с 2013 года постоянно проживает в Славном. Таким образом, заявитель выполнил условие о четырех годах проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом, необходимое для получения выплат.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал отделение фонда назначить жителю поселка полагающиеся ему ежемесячные денежные выплаты.

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Автор:
сегодня, в 12:30 +2
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