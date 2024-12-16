Миллион на ипотеку и компенсация аренды жилья: для молодых семей введут новые меры поддержки

На еженедельном совещании в правительстве говорили о задачах, планах и прогнозах изменения демографической ситуации в Тульской области.

Президент России Владимир Путин первой национальной целью назвал сохранение населения и поддержку семьи. Тульской области предстоит

в ближайшие годы предпринять максимум усилий, чтобы изменить сложившиеся демографические тренды — убыль населения, высокая смертность, низкая рождаемость; продолжить добиваться увеличения продолжительности жизни людей в Тульской области.

Губернатор отметил, что основные задачи в части повышения рождаемости — стимулирование первых рождений в более раннем возрасте и увеличение числа многодетных семей.

В ближайшее время будет подписано постановление регионального правительства о дополнительных мерах по стимулированию рождаемости в Тульской области.

В 2025 году в регионе будут действовать следующие меры:

Прокат товаров для новорожденных. Им могут воспользоваться молодые семьи и одинокие родители.

Им могут воспользоваться молодые семьи и одинокие родители. Компенсация расходов на аренду жилья для молодых семей, у которых в новом году родится ребенок. При рождении первого ребенка будет компенсация 50% стоимости затрат на найм, при рождении второго — 75%. Мера долгосрочная — пока ребенку не исполнится 3 года.

При рождении первого ребенка будет компенсация 50% стоимости затрат на найм, при рождении второго — 75%. Мера долгосрочная — пока ребенку не исполнится 3 года. Частичное погашение ипотечного кредита при рождении третьего или последующего ребенка. Общая сумма — 1 миллион рублей.

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Губернатор поручил своему заместителю Наталье Архиповой подготовить предложения о дополнительных мерах для повышения рождаемости. И одна из них — дополнительная выплата в размере 1 млн рублей женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет и еще 1 млн — при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет.