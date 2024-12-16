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В Туле врачи спасли подростка, который проглотил магниты от головоломки
Фото минздрава Тульской области.

В Туле врачи спасли подростка, который проглотил магниты от головоломки

Мальчику провели эндоскопическую операцию.

В конце ноября в хирургическое отделение детской областной клинической больницы поступил 13-летний мальчик из Ефремова, который проглотил три магнитных шарика от головоломки диаметром 5 мм каждый.

Как сообщает минздрав Тульской области, при проведении обследования врачи обнаружили, что инородные предметы находятся в желудке и постепенно двигаются. Повторная рентгенограмма показала, что магниты застряли в правой подвздошной области, что потребовало незамедлительного хирургического вмешательства.

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Заведующая эндоскопическим отделением детской областной больницы Анастасия Фатеева провела эндоскопическую операцию, в ходе которой были удалены инородные предметы из области аппендикса, что позволило избежать серьезного вмешательства в брюшную полость.

— Благодаря своевременному извлечению магнитов удалось предотвратить развитие таких осложнений, как пролежни, перфорация кишечника и перитонит, а также возможную инвалидизацию подростка, — отметил заведующий хирургическим отделением детской областной больницы Сергей Савин.

Сейчас состояние мальчика улучшилось, он находится под наблюдением врачей. Новогодние праздники он будет встречать дома в кругу семьи.

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