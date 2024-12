Самые красивые девушки Тульской области — кто они? Большой репортаж с конкурса

Юлия Зелепукина, Анжелика Куртеева и Ксения Панина. Фото Алексея Пирязева.

Такой концентрации женской красоты на одной сцене в нашем городе не было давно. В конкурсе «Миссис и Мисс Тульская область — 2025» приняли участие 17 обворожительных замужних женщин из Тулы, Щекино, Черни, Болохово и Киреевска, а также 12 девушек из Тулы, Богородицка, Киреевска и Новомосковска.

Жюри и зрителей ждали четыре конкурсных эпизода: визитка, показ, талант и дефиле в вечерних платьях. Финалистки конкурса покоряли своим природным обаянием, грацией, умением элегантно ходить по сцене на высоких каблуках, улыбаться и делиться энергетикой и положительными эмоциями.

Давайте познакомимся поближе с участницами конкурса «Миссис Тульская область. Королевский выбор».

Дарья Мжачих, 37 лет. Тула

Мама двух очаровательных дочек. У Даши два высших образования, она прошла путь от официантки в США до менеджера по подбору персонала в крупной международной металлургической компании в Казахстане. Сейчас Дарья живет в Туле и работает медицинским переводчиком-фрилансером. После рождения особенного ребенка занимается воспитанием девочек и ежедневной терапией младшей дочери. Верит, что невозможное возможно, если очень этого хотеть!





Маргарита Чегодаева, 31 год. Щекино

Экономист крупной строительной компании, любимая жена, мама двух очаровательных принцесс. Добрая, искренняя, отзывчивая. С недавних пор увлекается моделингом — решила мечту детства сделать былью. Маргарита помогает приютам для животных. Любит все мягкое и пушистое и мечтает открыть собственное тактильное котокафе.

Олеся Горохова, 36 лет. Тула

Счастливая мама двоих детей. Любит путешествовать, ведет активный образ жизни и обожает веселые компании, где всегда является «зажигалочкой», с ней скучать не придется. Девиз по жизни: «Никогда не отказывайся от своей мечты».

Елизавета Терехова, 24 года. Чернь

Счастливая жена и мама маленького сына. По профессии стюардесса, очень любит путешествовать. На данный момент работает социальным работником, помогает пожилым людям. Ее цель — стать лучшей версией себя!

Алиса Корначева, 34 года. Тула

Работает в индустрии красоты и творчества. Успешный мастер маникюра, талантливый художник. В свободное время занимается спортом и танцами в стиле хай хилс (high heels). Уверена, что нужно постоянно развиваться и не стоять на месте. Мечтает открыть салон красоты и галерею картин.

Ольга Шевелева, 36 лет. Тула

Обожает детей и животных. Участник волонтерской организации «Могу», амбассадор международной компании WE FOR WE по защите прав женщин мира. Солистка ансамбля «Богема». Искренне уверенна, что красота и любовь спасут мир.

Анастасия Сапронова, 30 лет. Тула

Советник по воспитанию в колледже, в свободное время — ведущая мероприятий. Два года назад стала мамой сына, а семью в шутку называет «Формат А3», так как имена всех членов семьи начинаются на букву А: Алексей, Анастасия и Артемий. Во время декрета увлеклась выращиванием гигантских петуний, и теперь летом ее дом — локация для цветочных фотопроектов. Считает, что в жизни занимается самыми добрыми делами: учит детей, женит людей, выращивает цветы.

Елизавета Борисова, 26 лет. Тула

Лиза — профессиональный фотограф и любящая мама. Верит, что абсолютно каждая женщина прекрасна. И с удовольствием показывает это своим клиентам через фотографию. Девиз по жизни: «Никогда не останавливаться на достигнутом, идти по жизни с улыбкой и верить, что нет ничего невозможного».

Наталья Крылова, 28 лет. Болохово

Воспитывает двоих прекрасных сыновей. Работает в детском саду инструктором по физической культуре. Красивая, веселая, добрая, всегда готова прийти на помощь. Ее мечта — мир во всем мире!

Людмила Нефедова, 42 года. Тула

Успешная бизнесвумен, общественный деятель, мама троих девчонок. Участвует в конкурсе, потому что верит в важность самовыражения и уверенности в себе. Для нее красота — это не только внешний вид, но и внутренний мир, доброта, стремление к самосовершенствованию.

Наталья Дунаева, 37 лет. Болохово

Пять дней в неделю на нее кричат, кусаются, плюются, бросают в нее стулья. Но она все равно не сдается и получает кайф от результата! «Укротительница диких львят и медвежат», Наташа — мастер работы с детьми с нарушениями развития. Нейропсихолог и просто умница и красавица!

Елена Климчук, 24 года. Тула

Любимая жена и мама замечательного сыночка. Активная, веселая, а самое главное — целеустремленная! Ее работа — творить шедевры на женских руках. Елена говорит: «Красота — это моя страсть, доброта — моя сила, а мечты — мой путь к успеху!»

Алина Родионова, 22 года. Тула

Мама шестимесячного сыночка. По профессии — сотрудник органов внутренних дел, а по призванию — аниматор. Алина умудряется сочетать защиту прав граждан с перевоплощением в Эльзу и Снегурочку на детских праздниках. В ее арсенале есть не только удостоверение и пистолет для защиты закона, но и роскошное платье и волшебная палочка для создания сказки на праздниках.

Юлия Ростанова, 38 лет. Тула

Работает и развивается в профессии мастера маникюра уже более восьми лет. Мама чуткой девочки и жена сильного духом мужчины. Действующий йога-практик для души и тела. Не любит экономить и мечтает жить у моря.

Анастасия Лозина, 29 лет. Киреевск

Хрупкая девушка с сильным характером и здоровыми амбициями. Ее не пугают трудности, а конкуренция разжигает азарт. Замечательная мама, прекрасно балансирующая между работой и воспитанием сына и дочки.

Анастасия Цыганкова, 35 лет. Киреевск

Руководитель и тренер сети студий гимнастики и акробатического танца «Элемент». Возглавляет комитет акробатического танца в Тульской области. Дважды получала премию правительства региона в номинации «Профессиональное мастерство». Увлекается марафонским бегом (42,2 км) и йогой.

Дарья Попова, 31 год. Тула

Уже много лет совмещает работу дизайнера и роль мамы двух прекрасных деток. У Даши чудесный сын и очаровательная дочка. Увлекается фотографией, обожает готовить, рисовать, создавать уют. Искренне убеждена, что нет ничего невозможного. Сама Даша говорит: «Я — это вдохновение, навеянное природой, геометрией, музыкой. Моя миссия — превращать дома в места силы. Я — это творчество, путешествия, семья».

В творческих номерах девушки танцевали, читали стихи, нередко в этом им помогали их талантливые дети.

Дарья Мжачих приготовила и угостила всех членов жюри фирменным тирамису, Настя Сапронова представила свой талант и подарила судьям оригинальные мини-горшочки с живыми растениями. А Алиса Корначева за несколько минут создала прекрасную картину.

В итоге по решению жюри каждая финалистка получила свой титул:

Дарья Мжачих — «Миссис Изящество»,

Маргарита Чегодаева — «Миссис Совершенство», «Миссис Семья»,

Олеся Горохова — «Миссис Креативность», «Мама года»,

Елизавета Терехова — «Миссис Очарование»,

Алиса Корначева — «Миссис Великолепие», «Миссис Грация»,

Ольга Шевелева — «Миссис Артистизм»,

Анастасия Сапронова — «Миссис Талант»,

Наталья Крылова — «Миссис Обаяние»,

Людмила Нефедова — «Миссис Бизнес» и «Миссис Gold Models»,

Наталья Дунаева — «Миссис Харизма»,

Елена Климчук — «Миссис Шарм»,

Анастасия Лозина — «Миссис Зрительских симпатий», «Миссис Тульская область онлайн» и «Миссис Идеал»,

Дарья Попова — «Миссис Стиль».

22-летняя Алина Родионова получила титул «Миссис Гармония». Также мы выбрали девушку своей победительницей и присудили ей победу в номинации «Миссис Слобода».

Ну а теперь — к главным титулам.

Титул «2-я вице-миссис Тульская область — 2025», а также титул «Миссис Гламур» получила Елизавета Борисова.

Титул «1-я вице-миссис Тульская область — 2025» выиграла Анастасия Цыганкова.

Победительницей конкурса, настоящей королевой вечера стала Юлия Ростанова. Помимо титула «Миссис Тульская область — 2025», Юлия выиграла такой титул, как «Миссис Фото», и получила приз за самый оригинальный творческий номер — Юлия представила танец в стиле хай хилс (high heels).

Теперь Юлия представит Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025».

Юлии 38 лет. Много лет своей жизни она посвятила йоге, а сейчас — востребованный мастер маникюра.

— По профессии я дизайнер и сейчас создаю красивые образы на ноготках. Так что дизайн мне пригодился, но в ногтевой сфере.

Я ходила в детстве в модельное агентство, и мне это нравилось, к тому же училась в лицее № 3 в хореографическом классе. И сцена мне всегда очень нравилась, мне хотелось быть звездой. И казалось, что эта мечта неосуществима. Но сейчас я почувствовала, что готова, — я много работала над собой, над своим внутренним миром и была готова получить главную награду. Но победа в конкурсе стала для меня ошеломляющей, я в шоке! Это мой первый взрослый конкурс красоты.

Я захотела походить в модельное агентство, а директор мне предложила принять участие в конкурсе, и я согласилась. Подготовка была классная! У нас были очень интересные репетиции, мы очень сдружились с девчонками, все друг друга поддерживали. У нас организовалась семья! Я подбирала платья, хотела выглядеть как принцесса. Сделала все, как я хотела, — для души и для сердца.

Всем девушкам я хочу пожелать, чтобы они почувствовали свое место в этом мире, заняли его и наслаждались жизнью.

из досье myslo

Юлия Александровна Ростанова

Рост 168 см, вес 65 кг, параметры 98×76×99.

Родилась 24 января 1986 г. в Туле.

Окончила ТулГУ, факультет графического дизайна.

Семья: муж Артур, дочь Анна.

Любимый фильм: «Субстанция».

Любимые книги: по йоге и психологии.

Девиз: «Делай то, что хочешь и что нравится».

Мечта: быть доброй миллионершей.

В конкурсе «Мисс Тульская область» приняли участие 12 очаровательных девушек, и каждая из них также получила свой титул.

Анна Архиреева, 24 года. Тула. «Мисс Gold Models» и «Мисс Талант».

Арина Николаева, 15 лет. Тула. «Мисс Юность».

Ольга Шкрюм, 24 года. Богородицк. «Мисс Совершенство».

Мария Морозова, 22 года. Киреевск. «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Грация».

Майя Лапешкина, 15 лет. Тула. «Юная Мисс Тула».

Кристина Королева, 18 лет. Тула. «Мисс Артистизм», «Мисс Харизма».

Лия Комарова, 22 года. Тула. «Мисс Идеал».

Мы также выбрали девушку, которой с удовольствием вручили титул «Мисс Слобода», ею стала 18-летняя тулячка Елизавета Емельянова.

Она же получила титул «Мисс Изящество».

Главные титулы распределились так.

«2-й вице-мисс Тульская область — 2025» стала 18-летняя тулячка Ксения Панина. Также у нее титул «Мисс Фото».

«1-й вице-мисс Тульская область — 2025» жюри выбрало 20-летнюю Юлию Зелепукину из Новомосковска. Также у Юлии титул «Мисс Тульская область онлайн».

Главный титул вечера «Мисс Тульская область — 2025» получила 24-летняя тулячка Анжелика Куртеева, она же выиграла титул «Мисс Гламур».

Анжелика получила право представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025». Также королева красоты приглашена на съемку телевизионного проекта BRANDS&TRENDS для телеканала Fashion.tv.

Анжелика окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого, где изучала английский и немецкий языки. Но свое призвание нашла в мире моды. Анжелика — модель и начинающий дизайнер одежды, на конкурсе она представила несколько платьев из своей коллекции.

— В будущем мечтаю создать свой бренд одежды, ну а пока у меня небольшое производство.

В конкурсе участвую в третий раз. В первый раз мне присудили титул «Мисс Оригинальность», во второй раз я получила выбор дирекции и титул «Мисс Gold Models», и вот только в третий раз победа! Я в шоке! Ожидала увидеть себя в тройке, но чтобы победить…

Сегодня в зале меня поддерживала мама, ее подруги, мой молодой человек с сестрой и мои подруги. Одна даже приехала специально из Москвы! Моя группа поддержки — 10 человек, я чувствовала их энергетику!

Конкурс объединяет! Со всеми девчонками у нас сложились отличные отношения, но есть наша пятерка — мы подружились и уже общаемся вне конкурса. Это я, Ксения Панина, Юлия Зелепукина, Аня Архиреева и Маща Морозова. Мы команда!

Я в Москве окончила курсы Ольги Спиркиной и теперь мечтаю попробовать себя ведущей на тульском телевидении.

Всем девочкам желаю участвовать в конкурсах. Здесь вы научитесь раскрепощаться, общаться, обретете новых друзей, ну а победа — очень приятный бонус!

из досье myslo

Анжелика Руслановна Куртеева

Рост 173 см, вес 53 кг, параметры 85×62×87.

Окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет иностранных языков.

Семья: мама Ольга, папа Руслан.

Любимая книга: Ф. Достоевский. «Преступление и наказание».

Любимое блюдо: овощной салат.

Девиз: никогда не сдавайся.

Мечта: создать крепкую семью.

Светлана Моторина, директор модельного агентства Gold Models, организатор конкурса:

— Я очень довольна тем, как прошел наш фестиваль! Все участницы были конкурентоспособны и отлично подготовлены. Наш конкурс не только про красоту. Это еще и раскрытие творческого потенциала — девушки должны проявить творческие качества и раскрыть свои таланты. Конкурсантки достойно выступали, все завоеванные титулы были абсолютно заслуженными. Мы с гордостью представим наших победительниц в финале Всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025».