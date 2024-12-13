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Самые красивые девушки Тульской области — кто они? Большой репортаж с конкурса
Юлия Зелепукина, Анжелика Куртеева и Ксения Панина. Фото Алексея Пирязева.

Самые красивые девушки Тульской области — кто они? Большой репортаж с конкурса

12 декабря на сцене ДК «Туламашзавод» состоялся праздник красоты, грации и очарования — конкурс «Миссис и Мисс Тульская область — 2025».

Такой концентрации женской красоты на одной сцене в нашем городе не было давно. В конкурсе «Миссис и Мисс Тульская область — 2025» приняли участие 17 обворожительных замужних женщин из Тулы, Щекино, Черни, Болохово и Киреевска, а также 12 девушек из Тулы, Богородицка, Киреевска и Новомосковска. 

Жюри и зрителей ждали четыре конкурсных эпизода: визитка, показ, талант и дефиле в вечерних платьях. Финалистки конкурса покоряли своим природным обаянием, грацией, умением элегантно ходить по сцене на высоких каблуках, улыбаться и делиться энергетикой и положительными эмоциями. 

Давайте познакомимся поближе с участницами конкурса «Миссис Тульская область. Королевский выбор».

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Дарья Мжачих, 37 лет. Тула
Мама двух очаровательных дочек. У Даши два высших образования, она прошла путь от официантки в США до менеджера по подбору персонала в крупной международной металлургической компании в Казахстане. Сейчас Дарья живет в Туле и работает медицинским переводчиком-фрилансером. После рождения особенного ребенка занимается воспитанием девочек и ежедневной терапией младшей дочери. Верит, что невозможное возможно, если очень этого хотеть!

 

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Маргарита Чегодаева, 31 год. Щекино
Экономист крупной строительной компании, любимая жена, мама двух очаровательных принцесс. Добрая, искренняя, отзывчивая. С недавних пор увлекается моделингом — решила мечту детства сделать былью. Маргарита помогает приютам для животных. Любит все мягкое и пушистое и мечтает открыть собственное тактильное котокафе.

 

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Олеся Горохова, 36 лет. Тула
Счастливая мама двоих детей. Любит путешествовать, ведет активный образ жизни и обожает веселые компании, где всегда является «зажигалочкой», с ней скучать не придется. Девиз по жизни: «Никогда не отказывайся от своей мечты».

 

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Елизавета Терехова, 24 года. Чернь
Счастливая жена и мама маленького сына. По профессии стюардесса, очень любит путешествовать. На данный момент работает социальным работником, помогает пожилым людям. Ее цель — стать лучшей версией себя!

 

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Алиса Корначева, 34 года. Тула
Работает в индустрии красоты и творчества. Успешный мастер маникюра, талантливый художник. В свободное время занимается спортом и танцами в стиле хай хилс (high heels). Уверена, что нужно постоянно развиваться и не стоять на месте. Мечтает открыть салон красоты и галерею картин.

 

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Ольга Шевелева, 36 лет. Тула
Обожает детей и животных. Участник волонтерской организации «Могу», амбассадор международной компании WE FOR WE по защите прав женщин мира. Солистка ансамбля «Богема». Искренне уверенна, что красота и любовь спасут мир.

 

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Анастасия Сапронова, 30 лет. Тула
Советник по воспитанию в колледже, в свободное время — ведущая мероприятий. Два года назад стала мамой сына, а семью в шутку называет «Формат А3», так как имена всех членов семьи начинаются на букву А: Алексей, Анастасия и Артемий. Во время декрета увлеклась выращиванием гигантских петуний, и теперь летом ее дом — локация для цветочных фотопроектов. Считает, что в жизни занимается самыми добрыми делами: учит детей, женит людей, выращивает цветы.

 

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Елизавета Борисова, 26 лет. Тула
Лиза — профессиональный фотограф и любящая мама. Верит, что абсолютно каждая женщина прекрасна. И с удовольствием показывает это своим клиентам через фотографию. Девиз по жизни: «Никогда не останавливаться на достигнутом, идти по жизни с улыбкой и верить, что нет ничего невозможного». 

 

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Наталья Крылова, 28 лет. Болохово
Воспитывает двоих прекрасных сыновей. Работает в детском саду инструктором по физической культуре. Красивая, веселая, добрая, всегда готова прийти на помощь. Ее мечта — мир во всем мире!

 

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Людмила Нефедова, 42 года. Тула
Успешная бизнесвумен, общественный деятель, мама троих девчонок. Участвует в конкурсе, потому что верит в важность самовыражения и уверенности в себе. Для нее красота — это не только внешний вид, но и внутренний мир, доброта, стремление к самосовершенствованию.

 

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Наталья Дунаева, 37 лет. Болохово
Пять дней в неделю на нее кричат, кусаются, плюются, бросают в нее стулья. Но она все равно не сдается и получает кайф от результата! «Укротительница диких львят и медвежат», Наташа — мастер работы с детьми с нарушениями развития. Нейропсихолог и просто умница и красавица!

 

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Елена Климчук, 24 года. Тула
Любимая жена и мама замечательного сыночка. Активная, веселая, а самое главное — целеустремленная! Ее работа — творить шедевры на женских руках. Елена говорит: «Красота — это моя страсть, доброта — моя сила, а мечты — мой путь к успеху!»

 

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Алина Родионова, 22 года. Тула
Мама шестимесячного сыночка. По профессии — сотрудник органов внутренних дел, а по призванию — аниматор. Алина умудряется сочетать защиту прав граждан с перевоплощением в Эльзу и Снегурочку на детских праздниках. В ее арсенале есть не только удостоверение и пистолет для защиты закона, но и роскошное платье и волшебная палочка для создания сказки на праздниках.

 

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Юлия Ростанова, 38 лет. Тула
Работает и развивается в профессии мастера маникюра уже более восьми лет. Мама чуткой девочки и жена сильного духом мужчины. Действующий йога-практик для души и тела. Не любит экономить и мечтает жить у моря.

 

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Анастасия Лозина, 29 лет. Киреевск
Хрупкая девушка с сильным характером и здоровыми амбициями. Ее не пугают трудности, а конкуренция разжигает азарт. Замечательная мама, прекрасно балансирующая между работой и воспитанием сына и дочки.

 

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Анастасия Цыганкова, 35 лет. Киреевск
Руководитель и тренер сети студий гимнастики и акробатического танца «Элемент». Возглавляет комитет акробатического танца в Тульской области. Дважды получала премию правительства региона в номинации «Профессиональное мастерство». Увлекается марафонским бегом (42,2 км) и йогой.

 

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Дарья Попова, 31 год. Тула
Уже много лет совмещает работу дизайнера и роль мамы двух прекрасных деток. У Даши чудесный сын и очаровательная дочка. Увлекается фотографией, обожает готовить, рисовать, создавать уют. Искренне убеждена, что нет ничего невозможного. Сама Даша говорит: «Я — это вдохновение, навеянное природой, геометрией, музыкой. Моя миссия — превращать дома в места силы. Я — это творчество, путешествия, семья».

В творческих номерах девушки танцевали, читали стихи, нередко в этом им помогали их талантливые дети. 

Дарья Мжачих приготовила и угостила всех членов жюри фирменным тирамису, Настя Сапронова представила свой талант и подарила судьям оригинальные мини-горшочки с живыми растениями. А Алиса Корначева за несколько минут создала прекрасную картину. 

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В итоге по решению жюри каждая финалистка получила свой титул:

  • Дарья Мжачих — «Миссис Изящество»,
  • Маргарита Чегодаева — «Миссис Совершенство», «Миссис Семья»,
  • Олеся Горохова — «Миссис Креативность», «Мама года»,
  • Елизавета Терехова — «Миссис Очарование»,
  • Алиса Корначева — «Миссис Великолепие», «Миссис Грация»,
  • Ольга Шевелева — «Миссис Артистизм»,
  • Анастасия Сапронова — «Миссис Талант»,
  • Наталья Крылова — «Миссис Обаяние»,
  • Людмила Нефедова — «Миссис Бизнес» и «Миссис Gold Models»,
  • Наталья Дунаева — «Миссис Харизма»,
  • Елена Климчук — «Миссис Шарм»,
  • Анастасия Лозина — «Миссис Зрительских симпатий», «Миссис Тульская область онлайн» и «Миссис Идеал»,
  • Дарья Попова — «Миссис Стиль».

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22-летняя Алина Родионова получила титул «Миссис Гармония». Также мы выбрали девушку своей победительницей и присудили ей победу в номинации «Миссис Слобода». 

Ну а теперь — к главным титулам. 

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Титул «2-я вице-миссис Тульская область — 2025», а также титул «Миссис Гламур» получила Елизавета Борисова. 

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Титул «1-я вице-миссис Тульская область — 2025» выиграла Анастасия Цыганкова. 

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Победительницей конкурса, настоящей королевой вечера стала Юлия Ростанова. Помимо титула «Миссис Тульская область — 2025», Юлия выиграла такой титул, как «Миссис Фото», и получила приз за самый оригинальный творческий номер — Юлия представила танец в стиле хай хилс (high heels).

Теперь Юлия представит Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025».

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Юлии 38 лет. Много лет своей жизни она посвятила йоге, а сейчас — востребованный мастер маникюра. 

— По профессии я дизайнер и сейчас создаю красивые образы на ноготках. Так что дизайн мне пригодился, но в ногтевой сфере. 

Я ходила в детстве в модельное агентство, и мне это нравилось, к тому же училась в лицее № 3 в хореографическом классе. И сцена мне всегда очень нравилась, мне хотелось быть звездой. И казалось, что эта мечта неосуществима. Но сейчас я почувствовала, что готова, — я много работала над собой, над своим внутренним миром и была готова получить главную награду. Но победа в конкурсе стала для меня ошеломляющей, я в шоке! Это мой первый взрослый конкурс красоты. 

Я захотела походить в модельное агентство, а директор мне предложила принять участие в конкурсе, и я согласилась. Подготовка была классная! У нас были очень интересные репетиции, мы очень сдружились с девчонками, все друг друга поддерживали. У нас организовалась семья! Я подбирала платья, хотела выглядеть как принцесса. Сделала все, как я хотела, — для души и для сердца.

Всем девушкам я хочу пожелать, чтобы они почувствовали свое место в этом мире, заняли его и наслаждались жизнью. 

из досье myslo

Юлия Александровна Ростанова

Рост 168 см, вес 65 кг, параметры 98×76×99.

Родилась 24 января 1986 г. в Туле. 

Окончила ТулГУ, факультет графического дизайна. 

Семья: муж Артур, дочь Анна. 

Любимый фильм: «Субстанция».

Любимые книги: по йоге и психологии.

Девиз: «Делай то, что хочешь и что нравится».

Мечта: быть доброй миллионершей. 

 

В конкурсе «Мисс Тульская область» приняли участие 12 очаровательных девушек, и каждая из них также получила свой титул. 

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Анна Архиреева, 24 года. Тула. «Мисс Gold Models» и «Мисс Талант». 

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Арина Николаева, 15 лет. Тула. «Мисс Юность».

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Ольга Шкрюм, 24 года. Богородицк. «Мисс Совершенство».

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Мария Морозова, 22 года. Киреевск. «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Грация».

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Майя Лапешкина, 15 лет. Тула. «Юная Мисс Тула».

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Кристина Королева, 18 лет. Тула. «Мисс Артистизм», «Мисс Харизма».

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Лия Комарова, 22 года. Тула. «Мисс Идеал». 

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Мы также выбрали девушку, которой с удовольствием вручили титул «Мисс Слобода», ею стала 18-летняя тулячка Елизавета Емельянова.

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Она же получила титул «Мисс Изящество». 

Главные титулы распределились так. 

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«2-й вице-мисс Тульская область — 2025» стала 18-летняя тулячка Ксения Панина. Также у нее титул «Мисс Фото». 

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«1-й вице-мисс Тульская область — 2025» жюри выбрало 20-летнюю Юлию Зелепукину из Новомосковска. Также у Юлии титул «Мисс Тульская область онлайн». 

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Главный титул вечера «Мисс Тульская область — 2025» получила 24-летняя тулячка Анжелика Куртеева, она же выиграла титул «Мисс Гламур». 

Анжелика получила право представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025». Также королева красоты приглашена на съемку телевизионного проекта BRANDS&TRENDS для телеканала Fashion.tv.

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Анжелика окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого, где изучала английский и немецкий языки. Но свое призвание нашла в мире моды. Анжелика — модель и начинающий дизайнер одежды, на конкурсе она представила несколько платьев из своей коллекции.

— В будущем мечтаю создать свой бренд одежды, ну а пока у меня небольшое производство. 

В конкурсе участвую в третий раз. В первый раз мне присудили титул «Мисс Оригинальность», во второй раз я получила выбор дирекции и титул «Мисс Gold Models», и вот только в третий раз победа! Я в шоке! Ожидала увидеть себя в тройке, но чтобы победить…

Сегодня в зале меня поддерживала мама, ее подруги, мой молодой человек с сестрой и мои подруги. Одна даже приехала специально из Москвы! Моя группа поддержки — 10 человек, я чувствовала их энергетику! 

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Конкурс объединяет! Со всеми девчонками у нас сложились отличные отношения, но есть наша пятерка — мы подружились и уже общаемся вне конкурса. Это я, Ксения Панина, Юлия Зелепукина, Аня Архиреева и Маща Морозова. Мы команда! 

Я в Москве окончила курсы Ольги Спиркиной и теперь мечтаю попробовать себя ведущей на тульском телевидении. 

Всем девочкам желаю участвовать в конкурсах. Здесь вы научитесь раскрепощаться, общаться, обретете новых друзей, ну а победа — очень приятный бонус!

из досье myslo

Анжелика Руслановна Куртеева

Рост 173 см, вес 53 кг, параметры 85×62×87.

Окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет иностранных языков. 

Семья: мама Ольга, папа Руслан. 

Любимая книга: Ф. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Любимое блюдо: овощной салат.

Девиз: никогда не сдавайся.

Мечта: создать крепкую семью. 

 

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Светлана Моторина, директор модельного агентства Gold Models, организатор конкурса:

— Я очень довольна тем, как прошел наш фестиваль! Все участницы были конкурентоспособны и отлично подготовлены. Наш конкурс не только про красоту. Это еще и раскрытие творческого потенциала — девушки должны проявить творческие качества и раскрыть свои таланты. Конкурсантки достойно выступали, все завоеванные титулы были абсолютно заслуженными. Мы с гордостью представим наших победительниц в финале Всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Россия Вселенная — 2025». 

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