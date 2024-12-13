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Андрей Дубровский: «Уверен, что люди с боевой закалкой умеют принимать взвешенные решения»
Фото: tula.er.ru

Андрей Дубровский: «Уверен, что люди с боевой закалкой умеют принимать взвешенные решения»

Тульская делегация принимает участие в XXII Съезде партии «Единая Россия».

В пятницу, 13 декабря, прошла дискуссионная площадка о поддержке Героев спецоперации, по итогам которой «Единая Россия» включит участников СВО в состав руководящих органов партии. Она прошла в преддверии XXII Съезда, который Единая Россия проведет уже завтра – 14 декабря – в Национальном центре «Россия».

Наш регион представляют участники СВО, председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский, депутаты Тульской городской Думы Иван Сычев и Владислав Трошин.

 – На дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО – депутаты Партии и государственные руководители» вместе с коллегами-депутатами Тульской городской Думы Владиславом Трошиным и Иваном Сычевым приняли участие в обсуждении актуальных задач, которые стоят перед участниками специальной военной операции, – отметил Андрей Дубровский. – Интеграция ветеранов СВО в органы государственной власти, местного самоуправления, законодательные собрания, народное хозяйство отвечает тем задачам, которые ставит перед страной Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что люди, которые имеют боевую закалку, прошли боевое слаживание - преданные Родине - как никто другой умеют принимать взвешенные решения и добиваться поставленных целей. А это незаменимые качества для эффективной командной работы на благо всей страны.

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