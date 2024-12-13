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Что ждет тульский общественный транспорт в следующем году?
Фото Алексея Пирязева.

Что ждет тульский общественный транспорт в следующем году?

В ходе прямого эфира ВКонтакте глава администрации Тулы Илья Беспалов подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий.

Одной из тем эфира стало обновление общественного транспорта и запуск новых маршрутов в Туле.

Про новый транспорт

— В период 2023–2024 годы проведено обновление автобусного парка «Тулгорэлектротранс». Закуплено 124 автобуса, что позволило обновить автобусный парк на 95%, — рассказал Илья Беспалов.

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Мы продолжаем исполнение поручения губернатора Дмитрия Миляева по обновлению парка общественного транспорта. По условиям контракта, максимальный срок эксплуатации транспортных средств с года выпуска должен составлять не более 5 лет. При этом необходимо полностью исключить использование транспортных средств старше 2014 года выпуска. Предприятиями-перевозчиками проводится обновление подвижного состава с учетом финансовой возможности.

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Также сохраняется запрос на дальнейшее обновление трамвайного парка. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже закуплено 22 трамвая. «Львята» удобны не только для пассажиров, но и для водителей: современные, удобные, комфортные.

По словам главы администрации Тулы, в настоящее время в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния в МКП «Тулгорэлектротранс» обновлено 80% подвижного состава.

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Прорабатывается вопрос обновления троллейбусного парка путем участия в различных федеральных программах. В частности, приобрели два новых троллейбуса, они уже вышли на маршрут. Стоимость одного троллейбуса более 27 млн руб. 

Напомним, приобретенные троллейбусы — низкопольные, с автономным ходом. В них есть USB-разъемы, они оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами.

А что с маршрутами?

В 2024 году установлено 8 автобусных маршрутов по регулируемому тарифу:

  • № 10Л «Иншинский-Тульский областной онкологический диспансер» 
  • № 30Л «пос. Озерный — Автовокзал» 
  • № 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» 
  • № 35Л «Матвеевские Дачи — пос. Михалково» 
  • № 68 «Автовокзал-Онкологический центр» 
  • № 76 «п. Южный — Прилепы» 
  • № 77 «Судаково — ст. Южная» 
  • № 83 «мкр. Петровский — Московский вокзал» 

Рассказал Илья Беспалов и про планы на новые автобусные маршруты. Их будет три:

  • до Тульской областной больницы с проездом по Веневскому шоссе через Фитогенетику;
  • «Верхнее Волохово — мкр. Петровский квартал» (на замену коммерческого маршрута 55); 
  • «пос. Косая Гора — пос. Молодежный» (на замену коммерческого маршрута 34).

— Также есть запрос от жителей Юго-Восточного о запуске непосредственно с микрорайона маршрута общественного транспорта. В настоящее время разрабатывается документация на обслуживание перевозок по данному (путь следования: Юго-Восточный — ул. Демидовская). Ориентировочная дата запуска маршрута 1 квартал 2025 года, — отметил глава администрации города.

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