Что ждет тульский общественный транспорт в следующем году?

Фото Алексея Пирязева.

В ходе прямого эфира ВКонтакте глава администрации Тулы Илья Беспалов подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий.

Одной из тем эфира стало обновление общественного транспорта и запуск новых маршрутов в Туле.

Про новый транспорт

— В период 2023–2024 годы проведено обновление автобусного парка «Тулгорэлектротранс». Закуплено 124 автобуса, что позволило обновить автобусный парк на 95%, — рассказал Илья Беспалов.

Мы продолжаем исполнение поручения губернатора Дмитрия Миляева по обновлению парка общественного транспорта. По условиям контракта, максимальный срок эксплуатации транспортных средств с года выпуска должен составлять не более 5 лет. При этом необходимо полностью исключить использование транспортных средств старше 2014 года выпуска. Предприятиями-перевозчиками проводится обновление подвижного состава с учетом финансовой возможности.

Также сохраняется запрос на дальнейшее обновление трамвайного парка. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже закуплено 22 трамвая. «Львята» удобны не только для пассажиров, но и для водителей: современные, удобные, комфортные.

По словам главы администрации Тулы, в настоящее время в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния в МКП «Тулгорэлектротранс» обновлено 80% подвижного состава.

Прорабатывается вопрос обновления троллейбусного парка путем участия в различных федеральных программах. В частности, приобрели два новых троллейбуса, они уже вышли на маршрут. Стоимость одного троллейбуса более 27 млн руб.

Напомним, приобретенные троллейбусы — низкопольные, с автономным ходом. В них есть USB-разъемы, они оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами.

А что с маршрутами?

В 2024 году установлено 8 автобусных маршрутов по регулируемому тарифу:

№ 10Л «Иншинский-Тульский областной онкологический диспансер»

№ 30Л «пос. Озерный — Автовокзал»

№ 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер»

№ 35Л «Матвеевские Дачи — пос. Михалково»

№ 68 «Автовокзал-Онкологический центр»

№ 76 «п. Южный — Прилепы»

№ 77 «Судаково — ст. Южная»

№ 83 «мкр. Петровский — Московский вокзал»

Рассказал Илья Беспалов и про планы на новые автобусные маршруты. Их будет три:

до Тульской областной больницы с проездом по Веневскому шоссе через Фитогенетику;

«Верхнее Волохово — мкр. Петровский квартал» (на замену коммерческого маршрута 55);

«пос. Косая Гора — пос. Молодежный» (на замену коммерческого маршрута 34).

— Также есть запрос от жителей Юго-Восточного о запуске непосредственно с микрорайона маршрута общественного транспорта. В настоящее время разрабатывается документация на обслуживание перевозок по данному (путь следования: Юго-Восточный — ул. Демидовская). Ориентировочная дата запуска маршрута 1 квартал 2025 года, — отметил глава администрации города.