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Синоптики предупредили о мощном снегопаде в выходные
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о мощном снегопаде в выходные

Местами сугробы вырастут до 30 сантиметров.

Предстоящие выходные в Центральной России будут по-зимнему идеальными. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

В малооблачную ночь на субботу холод усилится до −9…−14°, а днем теплый фронт принесет обложные снегопады. В результате этого сугробы местами вырастут до 22 см, а в воскресенье — почти 30 см, что в 2 раза выше климатической нормы.

— Настоящая зимняя сказка, идеальная погода для прогулок и занятий зимними видами спорта. На следующей неделе снега станет ещё больше. Декабрь будет щедрым на осадки, — прогнозируют синоптики.

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сегодня, в 18:37 +1
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