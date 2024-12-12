Синоптики предупредили о мощном снегопаде в выходные

Фото Алексея Пирязева.

Предстоящие выходные в Центральной России будут по-зимнему идеальными. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

В малооблачную ночь на субботу холод усилится до −9…−14°, а днем теплый фронт принесет обложные снегопады. В результате этого сугробы местами вырастут до 22 см, а в воскресенье — почти 30 см, что в 2 раза выше климатической нормы.

— Настоящая зимняя сказка, идеальная погода для прогулок и занятий зимними видами спорта. На следующей неделе снега станет ещё больше. Декабрь будет щедрым на осадки, — прогнозируют синоптики.