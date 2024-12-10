Кем работала главная героиня фильма? Кто первый получил ордер на квартиру? Сможете ответить на эти легкие вопросы? Проверим!
Кадр из видео.
Хорошо ли вы знаете фильм «Девчата»? Легкий тест по сюжету советской классики
Проверим, помните ли вы детали кинокартины.
10 декабря, в 10:40, 58 74921 4
4 декабря, в 14:00, 8 4573 2
2 декабря, в 19:00, 23 63220 6
30 ноября, в 11:30, 34 17942 4
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