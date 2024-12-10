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Хорошо ли вы знаете фильм «Девчата»? Легкий тест по сюжету советской классики
Кадр из видео.

Хорошо ли вы знаете фильм «Девчата»? Легкий тест по сюжету советской классики

Проверим, помните ли вы детали кинокартины.

Кем работала главная героиня фильма? Кто первый получил ордер на квартиру? Сможете ответить на эти легкие вопросы? Проверим!

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