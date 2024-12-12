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Тулячка завоевала золото Кубка Европы по гребле на байдарках и каноэ
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тулячка завоевала золото Кубка Европы по гребле на байдарках и каноэ

Также Елизавета Струтина добыла серебряную медаль.

С 5 по 11 декабря в ОАЭ прошел Кубок Европы по гребле на байдарках и каноэ среди клубных команд.

Наш регион представляла спортсменка Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Струтина. В составе национальной сборной она завоевала золотую медаль на дистанции 200 и 2000 метров в лодках класса «Дракон». Также Елизавета добыла серебряную медаль на дистанции 200 метров «микс». Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Подготовили спортсменку тренеры Сергей Рассыхатский и Олег Чертов.

О достижениях Елизаветы Струтиной можно почитать в нашей специальной статье по ссылке.

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