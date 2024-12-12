Школа туризма приглашает туляков в 30-километровый поход

Фото: vk.com/fst71

Участникам предстоит пройти от д. Выглядовка (Дубенский район) до пос. Косая Гора.

Школа спортивного туризма Тульской области приглашает опытных туристов и любителей долгих прогулок в поход выходного дня, протяженностью 30 км. Группе предстоит пройти от д. Выглядовка Дубенского района до пос. Косая Гора. Подробный маршрут выглядит так: Выглядовка – Жигулевский – Буравлянка – Малые Кузьменки – Труфаново – Бутырки – Косая Гора.

Отъезд состоится 15 декабря, в 7 часов 50 минут от автовокзала на автобусе «Тула – Дубна» до остановки «д. Выглядовка». Финишировать туристы рассчитывают в 17.30.

Участие бесплатное, главное – хорошее настроение и одежда по погоде. С собой следует взять перекус, питьевую воду и фонарь с запасными батарейками.