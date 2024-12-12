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Где в Туле отключат электроэнергию 13 декабря

Где в Туле отключат электроэнергию 13 декабря

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Публикуем перечень адресов:

  • ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 74-104 (чётн.), 
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 69,
  • ул. Староникитская, 84-106 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
  • ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 82-92 (чётн.), 59-75 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 49, 49а, 51 к. 3,
  • ул. Н. Островского, 1а,
  • ул. 1-я Трубная, 14-20 (чётн.),
  • ул. Болдина, 32-44, 50 (чётн.),
  • ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. 2-я Трубная, 20,
  • ул. Серебровская, 20, 16-а, 59,
  • ул. Трубная, 12.

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