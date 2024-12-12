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В тульском Дворце бракосочетания пройдёт «Армейская свадьба»

В тульском Дворце бракосочетания пройдёт «Армейская свадьба»

Принять участие в акции смогут пары, в которых жених или невеста проходит военную службу.

Комитет Тульской области по делам ЗАГС приглашает влюбленные пары принять участие в мероприятии «Армейская свадьба» и зарегистрировать брак в тульском Дворце бракосочетания накануне Дня защитника Отечества – 21 февраля 2025 года.

Обязательное условие участия: жених и/или невеста должны быть военнослужащими. Подать заявление на эту дату можно до 18 января через портал «Госуслуги» или при личном обращении в отдел ЗАГС по адресу: ул. Советская, д. 47.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону 8(4872)24-98-82.

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