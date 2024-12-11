В Туле введен режим повышенной готовности

В Туле ввели режим повышенной готовности. Он действует в городе с 18.00 10 декабря для организации превентивных мероприятий по ликвидации неблагоприятных погодных условий. Соответствующий документ подписал глава администрации Илья Беспалов.

В оружейной столице ввели временные ограничения движения большегрузов по дорогам местного значения.

Кроме того, коммунальщикам поручили организовать работу и осуществлять контроль за механизированной очисткой территорий, своевременно уточнять перечень снегоуборочной техники и организовать взаимодействие между предприятиями и организациями работам по уборке снега.

Аварийные службы в Туле будут постоянно готовы к немедленному реагированию на чрезвычайные ситуации и устранению аварий. Дорожникам также поручили усилить контроль за состоянием проезжей части дорог и организовать дежурство тягачей для устранения возможных заторов на улицах города.