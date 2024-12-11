Туляк изнасиловал бывшую жену и угрожал ей убийством: дело приостановлено, обвиняемый на СВО

Ранее мужчина был судим за половое сношение с несовершеннолетней.

В Донском приостановлено производство по уголовному делу 29-летнего Максима Х. Мужчина обвинялся в угрозе убийством, умышленно причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении легкого вреда здоровью, изнасиловании, иных действиях сексуального характера и похищении человека.

Напомним, Максим угрожал бывшей 18-летней супруге убийством и избил её. После этого, мужчина разбил окно квартиры, где проживала его бывшая, проник внутрь, гвоздодером избил её знакомого, а экс-жену увез на машине.

В автомобиле он изнасиловал свою жертву, а потом перевез в гараж и держал её там взаперти. Каким-то чудом девушке удалось сбежать и обратиться в полицию. Подробнее об этой истории мы писали тут.

По информации Myslo, уже в ходе судебного процесса Максим написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. 2 декабря данное ходатайство было удовлетворено.