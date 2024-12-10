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В тульском Центре занятости пройдёт ярмарка вакансий

В тульском Центре занятости пройдёт ярмарка вакансий

В четверг, 12 декабря, соискатели смогут пообщаться с работодателями и пройти собеседования.

В рамках ярмарки специалисты кадровой службы смогут проконсультировать туляков по вопросам подачи заявлений на портале «Работа России», расскажут о доступных услугах.

На площадке ярмарки будут представлены ключевые работодатели региона. Среди них: ООО «Промсорт-Тула», АО «Полема», ООО «Металлопрокатный завод», ПАО «Завод «Тула», АО «Октава», АО «Тулачермет», ООО «Газпром межрегионгаз Тула», АО «КБП», МКП «Тулгорэлектротранс» и другие.

Ярмарка вакансий пройдёт 12 декабря, с 14.00 до 15.30 по адресу: ул. Демонстрации, д. 34.

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вчера, в 22:25 +1
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