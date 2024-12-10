На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а, 7е,
- ул. Луначарского, 7, 12,
- ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
- ул. Демидовская Плотина, 3,
- ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 4-а, 6-а,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2, 8-а,
- ул. К. Либкнехта, 2-28 (счётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 10, 11-б, 13,
- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1, 1-а, 3, 8-а,
- пр-т Ленина, 113, 113б, 113в,
- ул. Кутузова, 8б,
- ул. М. Мазая,1, 1-а, 4, 4-а, 3, 5, 7, 9, 11,
- ул. Доватора, 2, 3,
- ул. Металлургов, 7, 9, 11, 5,
- ул. Гайдара, 1, 6, 4, 8.