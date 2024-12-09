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В Тульской области проходят открытые мастер-классы по оказанию первой помощи

В Тульской области проходят открытые мастер-классы по оказанию первой помощи

Публикуем расписание занятий на декабрь.

Краткий курс основ оказания первой медицинской помощи доступен всем желающим. Эти знания могут помочь спасти человеческую жизнь. Вот как выглядит график на декабрь:

10 декабря:
  • г. Тула, ул. Санаторная, д. 3, 10.00.
  • п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2А, 10.00,
  • г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10, 10.00.
11 декабря:
  • г. Тула, ул. Санаторная, д. 3, 10.00.
12 декабря:
  • г. Тула, ул. Металлургов, д. 22, 10.00,
  • г. Плавск, ул. Орлова, д. 11, 10.00,
  • г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19, 10.00 и 13.30.
  • г. Узловая, п. Дубовка, ул. Театральная, д. 1, в 11.00,
  • п. Каменецкий, ул. Клубная, д. 6а, 14.00.
13 декабря:
  • г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 18, 10.00 и 13.00.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7(950)918-06-22, +7(4872)33-80-25 (доб. 312), а также на сайте.

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