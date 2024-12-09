В Тульской области проходят открытые мастер-классы по оказанию первой помощи

Краткий курс основ оказания первой медицинской помощи доступен всем желающим. Эти знания могут помочь спасти человеческую жизнь. Вот как выглядит график на декабрь:

10 декабря:

г. Тула, ул. Санаторная, д. 3, 10.00.

п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2А, 10.00,

г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10, 10.00.

11 декабря:

г. Тула, ул. Санаторная, д. 3, 10.00.

12 декабря:

г. Тула, ул. Металлургов, д. 22, 10.00,

г. Плавск, ул. Орлова, д. 11, 10.00,

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19, 10.00 и 13.30.

г. Узловая, п. Дубовка, ул. Театральная, д. 1, в 11.00,

п. Каменецкий, ул. Клубная, д. 6а, 14.00.

13 декабря:

г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 18, 10.00 и 13.00.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7(950)918-06-22, +7(4872)33-80-25 (доб. 312), а также на сайте.