Волейболистка «Тулицы» Анна Прасолова раскрыла секрет красных волос

Эффектная спортсменка рассказал о значении своей «​​​​​​​изюминки» в новом видео проекта «​​​​​​​Лица волейбола».

Героиней очередного видеоинтервью стала 25-летняя Анна Прасолова. Девушка с лета прошлого года выступает в «Тулице» на позиции центральной блокирующей.

В видео Аня рассказала автору проекта Кириллу Давыдову про непростой переход во взрослый спорт, тайный смысл цветных волос, и призналась, что так и не простила тренера, который сказал, что она не заиграет в Суперлиге.

Кстати, у всех зрителей нового выпуска есть возможность выиграть уникальный подарок от спортсменки. Смотрите и пусть вам улыбнётся удача!